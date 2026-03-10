सुके अंजीर मधात भिजवून खाल्ल्यास शरीराला होतात 'हे' ५ फायदे

Yashwant Kshirsagar
अंजीर हे पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेले ड्राय फ्रूट आहे, ज्यात कॅल्शियम, फायबर, अ, ब, क जीवनसत्त्वे, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, जस्त, तांबे, मॅंगनीज, लोह आणि तांबे यासारखे घटक असतात.
या गुणधर्मांमुळे आरोग्य तज्ञ तुमच्या आहारात अंजीर समाविष्ट करण्याची शिफारस करतात. लोक सहसा ते साधे खातात, परंतु जर तुम्ही ते मधात बुडवून खाल्ले तर त्यांचे फायदे अनेक पटीने वाढू शकतात.
मधात कॅलरीज, चरबी, प्रथिने, कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, तांबे आणि सोडियम देखील असतात. म्हणून, या दोघांचे मिश्रण आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. तर चला याचे फायदे जाणून घेऊया...
सुके अंजीर आणि मधाचे मिश्रण पचनासाठी चांगले आहे आणि बद्धकोष्ठता आणि पोटफुगीसारख्या पोटाच्या समस्या टाळते.
या दोघांचे मिश्रण हाडांसाठी चांगले आहे कारण त्यात कॅल्शियमचे प्रमाण चांगले आहे. ते सांधेदुखी आणि जळजळ देखील कमी करते.
सेवन केल्याने तुमचे वजन कमी होण्यास देखील मदत होऊ शकते. कमी भूक लागते त्यामुळे संतुलित वजन राखते.
सुके अंजीर मधात बुडवून खाल्ल्यास तणाव कमी करते आणि मन शांत करते.
हा लेख इंटरनेवरील माहितीवर आधारित आहे. सकाळ याची पुष्टी करत नाही.
