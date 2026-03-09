'या' ५ लोकांनी चुकूनही पिऊ नये तांब्याच्या भांड्यातील पाणी

Yashwant Kshirsagar
तांब्याच्या भांड्यात पाणी पिणे हे भारतीय परंपरेचा एक भाग आहे, परंतु आयुर्वेद शरीराच्या प्रवृत्तीचा विचार न करता कधीही काहीही लादत नाही.
Copper Water Side Effects
esakal
कारण प्रत्येक पदार्थाचा परिणाम व्यक्तीच्या स्वभावावर, प्रकृतीवर आणि वेळेवर अवलंबून असतो.
Copper Water Side Effects
esakal
आधुनिक विज्ञान असेही सूचित करते की काही विशिष्ट परिस्थितीत जास्त तांब्याच्या भांड्याचा शरीराच्या संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो.
Copper Water Side Effects
esakal
तांब्याच्या भांड्यातील पाणी हे उष्ण आणि तीक्ष्ण असते आणि पचन सुधारण्यास मदत करते, परंतु ते शरीरात पित्त देखील वाढवते.
Copper Water Side Effects
esakal
म्हणून तांब्याच्या भांड्यातील पाणी प्रत्येकासाठी फायदेशीर नसते. ते पाणी कोणी पिऊ नये याबाबत जाणून घेऊया.
Copper Water Side Effects
esakal
मधुमेह ही आज एक मोठी समस्या आहे. मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्यांनी तांब्याच्या भांड्यातील पाणी पिऊ नये.
Copper Water Side Effects
esakal
पित्त प्रवृत्ती असलेल्या लोकांनी देखील तांब्याच्या भांड्यातील पाणी टाळावे. पित्त प्रवृत्ती वाढल्याने शरीरात उष्णता वाढते आणि विविध समस्या उद्भवू शकतात.
Copper Water Side Effects
esakal
जर तुम्हाला यकृत आणि मूत्रपिंडाच्या समस्या असतील तर तांब्याचे पाणी पिणे फायदेशीर ठरणार नाही. तांब्याचे पाणी यकृत आणि मूत्रपिंडांच्या कार्यावर परिणाम करते.
Copper Water Side Effects
esakal
लहान मुलांनीही तांब्यातील भांड्यातील पाणी पिऊ नये. सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी पचवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात आणि मुलांची पचनशक्ती तितकीशी मजबूत नसते.
Copper Water Side Effects
esakal
विज्ञान आणि आयुर्वेद दोन्ही मानतात की शरीरात जास्त तांब्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी असंतुलित होऊ शकते आणि रक्त पेशींवर जास्त ताण येऊ शकतो.
Copper Water Side Effects
esakal
हा लेख माहिती इंटरनेवरील माहितीवर आधारित आहे. सकाळ याची पुष्टी करत नाही. कोणतीही कृती करण्याधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Copper Water Side Effects
esakal
Attari Railway station
esakal