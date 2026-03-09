'या' ५ लोकांनी चुकूनही पिऊ नये तांब्याच्या भांड्यातील पाणी

Yashwant Kshirsagar

भारतीय परंपरा

तांब्याच्या भांड्यात पाणी पिणे हे भारतीय परंपरेचा एक भाग आहे, परंतु आयुर्वेद शरीराच्या प्रवृत्तीचा विचार न करता कधीही काहीही लादत नाही.

प्रकृती

कारण प्रत्येक पदार्थाचा परिणाम व्यक्तीच्या स्वभावावर, प्रकृतीवर आणि वेळेवर अवलंबून असतो.

आरोग्याचे संतुलन

आधुनिक विज्ञान असेही सूचित करते की काही विशिष्ट परिस्थितीत जास्त तांब्याच्या भांड्याचा शरीराच्या संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो.

पाचक

तांब्याच्या भांड्यातील पाणी हे उष्ण आणि तीक्ष्ण असते आणि पचन सुधारण्यास मदत करते, परंतु ते शरीरात पित्त देखील वाढवते.

कोणी पिऊ नये?

म्हणून तांब्याच्या भांड्यातील पाणी प्रत्येकासाठी फायदेशीर नसते. ते पाणी कोणी पिऊ नये याबाबत जाणून घेऊया.

मधुमेह

मधुमेह ही आज एक मोठी समस्या आहे. मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्यांनी तांब्याच्या भांड्यातील पाणी पिऊ नये.

पित्त प्रवृत्ती

पित्त प्रवृत्ती असलेल्या लोकांनी देखील तांब्याच्या भांड्यातील पाणी टाळावे. पित्त प्रवृत्ती वाढल्याने शरीरात उष्णता वाढते आणि विविध समस्या उद्भवू शकतात.

यकृताची समस्या

जर तुम्हाला यकृत आणि मूत्रपिंडाच्या समस्या असतील तर तांब्याचे पाणी पिणे फायदेशीर ठरणार नाही. तांब्याचे पाणी यकृत आणि मूत्रपिंडांच्या कार्यावर परिणाम करते.

पचन समस्या

लहान मुलांनीही तांब्यातील भांड्यातील पाणी पिऊ नये. सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी पचवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात आणि मुलांची पचनशक्ती तितकीशी मजबूत नसते.

ब्लड शुगर

विज्ञान आणि आयुर्वेद दोन्ही मानतात की शरीरात जास्त तांब्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी असंतुलित होऊ शकते आणि रक्त पेशींवर जास्त ताण येऊ शकतो.

सूचना

हा लेख माहिती इंटरनेवरील माहितीवर आधारित आहे. सकाळ याची पुष्टी करत नाही. कोणतीही कृती करण्याधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

