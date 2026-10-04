शरीरासाठी 'या' फळाचा प्रत्येक दाणा महत्त्वाचा! जाणून घ्या फायदे

Aarti Badade

डाळिंब

डाळिंब पौष्टिक फळ असले तरी ते थेट टेस्टोस्टेरॉन वाढवते, असा ठोस पुरावा अद्याप नाही.

Pomegranate

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Sakal

डाळिंबात कोणते पोषक घटक असतात?

डाळिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन के, फॉलिक अॅसिड, पोटॅशियम, फायबर आणि पॉलीफेनॉल असतात.

Pomegranate

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sakal

टेस्टोस्टेरॉन वाढण्याबाबत काय संशोधन सांगते?

काही छोट्या अभ्यासांमध्ये डाळिंबाचा रस घेतल्यानंतर टेस्टोस्टेरॉनमध्ये वाढ दिसली, मात्र याला निश्चित निष्कर्ष मानता येत नाही.

Pomegranate

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Sakal

अँटीऑक्सिडंट्सचा मिळतो फायदा

डाळिंबातील पॉलीफेनॉल आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यास मदत करू शकतात.

Pomegranate

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Sakal

हृदय आणि पचनासाठीही फायदेशीर

डाळिंबातील पोटॅशियम आणि पॉलीफेनॉल हृदयासाठी तर फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

Pomegranate

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Sakal

टेस्टोस्टेरॉनसाठी जीवनशैलीही महत्त्वाची

नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, योग्य वजन, पुरेशी झोप आणि तणावाचे व्यवस्थापन हार्मोनल आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

Pomegranate

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Sakal

डाळिंब खा, पण अतिदावे टाळा!

डाळिंब संतुलित आहाराचा भाग ठरू शकते, मात्र टेस्टोस्टेरॉन कमी असल्यास स्वतःहून उपाय करण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Pomegranate

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महाराष्ट्रातील कोणते गड बघावेच?

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Sakal

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