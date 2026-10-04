शरीरासाठी 'या' फळाचा प्रत्येक दाणा महत्त्वाचा! जाणून घ्या फायदे

Aarti Badade
डाळिंब पौष्टिक फळ असले तरी ते थेट टेस्टोस्टेरॉन वाढवते, असा ठोस पुरावा अद्याप नाही.
Pomegranate
Sakal
डाळिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन के, फॉलिक अॅसिड, पोटॅशियम, फायबर आणि पॉलीफेनॉल असतात.
Pomegranate
sakal
काही छोट्या अभ्यासांमध्ये डाळिंबाचा रस घेतल्यानंतर टेस्टोस्टेरॉनमध्ये वाढ दिसली, मात्र याला निश्चित निष्कर्ष मानता येत नाही.
Pomegranate
Sakal
डाळिंबातील पॉलीफेनॉल आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यास मदत करू शकतात.
Pomegranate
Sakal
डाळिंबातील पोटॅशियम आणि पॉलीफेनॉल हृदयासाठी तर फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
Pomegranate
Sakal
नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, योग्य वजन, पुरेशी झोप आणि तणावाचे व्यवस्थापन हार्मोनल आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
Pomegranate
Sakal
डाळिंब संतुलित आहाराचा भाग ठरू शकते, मात्र टेस्टोस्टेरॉन कमी असल्यास स्वतःहून उपाय करण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Pomegranate
sakal
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Sakal