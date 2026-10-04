महाराष्ट्रातील कोणते गड बघावेच?

Aarti Badade

महाराष्ट्रातील गड

महाराष्ट्रातील इतिहास आणि स्वराज्याची ओळख करून देणारे हे गड प्रत्येकाने एकदा तरी पाहायलाच हवेत.

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Sakal

रायगड – स्वराज्याची राजधानी

रायगड ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असून याच भूमीवर त्यांचा राज्याभिषेक झाला.

maharashtra fort

| esakal

राजगड – दीर्घकाळाची राजधानी

राजगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दीर्घकाळ राजधानी म्हणून वापरलेला भव्य आणि ऐतिहासिक किल्ला आहे.

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Sakal

शिवनेरी – शिवरायांचे जन्मस्थान

जुन्नरजवळील शिवनेरी किल्ला हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान म्हणून विशेष महत्त्वाचे आहे.

maharashtra fort

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Sakal

प्रतापगड – शौर्याची साक्ष देणारा गड

अफजलखानाशी झालेल्या ऐतिहासिक संघर्षामुळे प्रतापगडाला मराठ्यांच्या इतिहासात विशेष स्थान आहे.

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Sakal

लोहगड आणि तोरणा – ट्रेकर्सचे आवडते गड

लोहगड ट्रेकिंगसाठी लोकप्रिय असून तोरणा हा स्वराज्यातील पहिल्या जिंकलेल्या किल्ल्यांपैकी एक आहे.

lohagad fort age history

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Sakal

सिंहगड आणि सिंधुदुर्गही पाहायलाच हवेत

तानाजी मालुसरेंच्या शौर्याची आठवण करून देणारा सिंहगड आणि मालवणचा प्रसिद्ध जलदुर्ग सिंधुदुर्ग पर्यटकांचे आकर्षण आहेत.

maharashtra fort

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Sakal

लाल महाल किती वर्ष जुना आहे?

Shivaji Maharaj Lal Mahal

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Sakal

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