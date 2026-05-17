व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्सचा खजिना! 'या' सुपरफूडचे आरोग्यासाठी आहेत थक्क करणारे फायदे

Varsha Balhe
द्राक्षे खाल्ल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होण्यास मदत होते.
HEALTH BENEFITS OF GRAPES
यातील रेझवेराट्रोल हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरते.
द्राक्षांमधील फायबर पचनक्रिया सुधारून बद्धकोष्ठतेपासून आराम देते.
ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिनमुळे डोळ्यांचे आरोग्य चांगले राहते.
द्राक्षांमुळे त्वचा तजेलदार आणि तरुण दिसण्यास मदत होते.
उन्हाळ्यात द्राक्षे खाल्ल्याने शरीर हायड्रेट राहण्यासही मदत होते.
