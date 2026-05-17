थेट विमानतळाच्या रनवेवरच लोक खेळतात फुटबॉल! 'हा' अजब देश तुम्हाला माहिती आहे का?

Varsha Balhe
देश इतका वेगळा आहे की इथे ATM नाही, ट्रेन नाही… आणि विमानतळावर लोक फुटबॉल खेळतात.
Why Tuvalu Has No ATM Or Railway Network
esakal
तुवालू हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात लहान देश मानला जातो.
Why Tuvalu Has No ATM Or Railway Network
esakal
हा देश प्रशांत महासागरात हवाई आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या दरम्यान वसलेला आहे.
Why Tuvalu Has No ATM Or Railway Network
esakal
तुवालूमध्ये कोणत्याही देशातील लोकांना व्हिसा ऑन अरायव्हलची सुविधा मिळते.
Why Tuvalu Has No ATM Or Railway Network
esakal
जगातील सर्वात कमी पर्यटक भेट देणाऱ्या देशांमध्ये तुवालूचा समावेश होतो.
Why Tuvalu Has No ATM Or Railway Network
esakal
इंटरनेटवरील प्रसिद्ध “.tv” डोमेनमुळे तुवालूला मोठा महसूल मिळतो.
Why Tuvalu Has No ATM Or Railway Network
esakal
या देशात एकही ATM किंवा रेल्वे सेवा उपलब्ध नाही.
Why Tuvalu Has No ATM Or Railway Network
esakal
तुवालूच्या विमानतळाच्या रनवेवर लोक फुटबॉल खेळतात.
Why Tuvalu Has No ATM Or Railway Network
esakal
समुद्राची वाढती पातळी पाहता भविष्यात हा संपूर्ण देश पाण्याखाली जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
Why Tuvalu Has No ATM Or Railway Network
esakal
MAGICAL BLUE GLOWING BEACHES
esakal