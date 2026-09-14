Onion Health Benefits : पांढरा की लाल कांदा, कोणता आहे अधिक गुणकारी? जाणून घ्या आरोग्यासाठी कोणते औषध सर्वोत्तम

बाळकृष्ण मधाळे

कांदा आरोग्यासाठी का फायदेशीर?

दररोजच्या स्वयंपाकातील कांदा केवळ चव वाढवणारा नाही, तर त्यात अनेक औषधी गुणधर्म असल्याचे मानले जाते. पचनशक्तीपासून त्वचेच्या आरोग्यापर्यंत कांद्याचे विविध फायदे सांगितले जातात.

Onion Health Benefits

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पांढरा की लाल कांदा? कोणता फायदेशीर?

औषधी गुणधर्मांच्या दृष्टीने पांढरा कांदा अधिक उपयुक्त मानला जातो. तर, लाल कांद्यात लोहाचे प्रमाण चांगले असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आहारात कांद्याचा योग्य प्रमाणात समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.

Onion Health Benefits

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उन्हाची झळ आणि उष्णतेपासून दिलासा

उन्हाळ्यात कांदा खाल्ल्याने शरीराला थंडावा मिळण्यास मदत होते, अशी पारंपरिक समजूत आहे. कांद्याचा रस शरीरावर लावल्यानेही उन्हाची झळ कमी होण्यास मदत होते, असे मानले जाते.

Onion Health Benefits

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esakal

हृदय, मेंदू आणि फुफ्फुसांसाठी उपयुक्त

आयुर्वेदिक परंपरेत कांदा बुद्धिवर्धक आणि शरीराला बळ देणारा मानला जातो. तुपात भाजलेला कांदा फुफ्फुसांच्या आरोग्यासाठीही उपयुक्त असल्याचे पारंपरिक उल्लेख आढळतात.

Onion Health Benefits

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esakal

मुलांच्या आरोग्यासाठीही कांदा फायदेशीर?

कांदा आणि गूळ एकत्र खाल्ल्याने मुलांच्या आरोग्यास फायदा होतो, अशी पारंपरिक पद्धत आहे. यामुळे पचन सुधारण्यास आणि पोटातील कृमींचा त्रास कमी करण्यास मदत होते, असे मानले जाते.

Onion Health Benefits

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esakal

पचनशक्ती सुधारण्यास मदत

कांद्यामुळे आतड्यांचे कार्य सुरळीत होण्यास मदत होते. अपचन, वातविकार आणि शौचासंबंधी त्रासांमध्ये कांदा उपयुक्त मानला जातो. त्यामुळे नियमित आहारात कांद्याचा समावेश केला जातो.

Onion Health Benefits

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esakal

ताकद आणि सौंदर्यासाठी कांद्याचा उपयोग

पांढऱ्या कांद्याचा रस, मध, आल्याचा रस आणि तूप यांचे मिश्रण पारंपरिक आरोग्योपचारांमध्ये वापरले जाते. यामुळे शारीरिक ताकद, उत्साह आणि सौंदर्य वाढण्यास मदत होते, असे मानले जाते.

Onion Health Benefits

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esakal

सर्दी-कफापासून तोंडाच्या दुर्गंधीपर्यंत!

कांद्याचे तुकडे पाण्यात उकळून घेतल्याने कफ आणि सर्दीच्या त्रासात आराम मिळतो, अशी पारंपरिक धारणा आहे. कांदा खाल्ल्यानंतर तोंडाला दुर्गंधी येत असल्यास गुळाचा तुकडा किंवा धण्याची डाळ खाल्ल्याने वास कमी होण्यास मदत होते.

Onion Health Benefits

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esakal

त्वचा आणि डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

कांद्याचे सेवन डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त मानले जाते. तसेच गळू किंवा मुरुमांवर कांद्याचा रस लावण्याची पारंपरिक पद्धत आहे. मात्र त्वचेवर कोणताही घरगुती उपाय करण्यापूर्वी काळजी घेणे आवश्यक आहे.

Onion Health Benefits

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esakal

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