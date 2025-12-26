मटण खाता? मग ‘हा’ भाग निवडा; शरीराला मिळतील जबरदस्त फायदे

Aarti Badade

हिवाळ्यात शरीराला उष्णता आणि ताकद देण्यासाठी मटण खाणे अनेकजण पसंत करतात. पण तुम्हाला माहितीये का, मटणाचा प्रत्येक भाग शरीरासाठी वेगळ्या प्रकारे फायदेशीर असतो?

लिव्हर (कलेजी)

मटणाच्या लिव्हरमध्ये लोह (Iron) आणि व्हिटॅमिन B12 मुबलक असते. ज्यांना अशक्तपणा किंवा हिमोग्लोबिन कमी होण्याची समस्या आहे, त्यांच्यासाठी आठवड्यातून एकदा कलेजी खाणे वरदान ठरू शकते.

पाया सूप

मटणाच्या पायाचे सूप (Paya Soup) कॅल्शियम आणि कोलेजनने समृद्ध असते. हे केवळ हाडे मजबूत करत नाही, तर सर्दी-खोकला आणि कमजोरी घालवण्यासाठीही गुणकारी मानले जाते.

मटण बोटी (आतडी)

मटण बोटीमध्ये व्हिटॅमिन A, B12, D आणि K भरपूर प्रमाणात असतात. हे पोषक घटक आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवण्यास मदत करतात.

लीन मटण

जर तुम्हाला वजन नियंत्रणात ठेवायचे असेल, तर कमी चरबीचे 'लीन मटण' निवडा. हे प्रथिनांचा (Protein) उत्तम स्रोत असून स्नायू मजबूत करण्यास मदत करते.

हिवाळ्यातील 'सुपरफूड'!

मटण खाल्ल्याने शरीराला नैसर्गिकरीत्या उष्णता मिळते. हिवाळ्यातील थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी मटणाचे पदार्थ अतिशय उपयुक्त ठरतात.

शिजवण्याची योग्य पद्धत

मटण जास्त तेलात तळण्यापेक्षा ते उकडून, रस्सा किंवा सूप स्वरूपात खाणे अधिक आरोग्यदायी असते. यामुळे त्यातील पोषक तत्वे टिकून राहतात आणि चरबीचे प्रमाण कमी राहते.

प्रमाण लक्षात ठेवा!

मटण कितीही पौष्टिक असले तरी ते मर्यादित प्रमाणातच खावे. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून मटणाचा समावेश केल्यास ते चवीसोबतच उत्तम आरोग्यही देते!

