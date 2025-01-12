ही एक भाजी खा अन् मिळवा 10 आजारापासून सुटका

Aarti Badade
भेंडी कँसरला दूर ठेवण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. ती आतड्यांमधील विषारी तत्त्व बाहेर काढते.
भेंडीमध्ये असलेला पॅक्टिन कोलेस्टरॉल कमी करतो, तसेच त्यातील विरघळणारे फायबर हृदयाच्या आरोग्याला फायदा करतात.
भेंडीतील यूगेनॉल ग्लूकोजच्या पातळीला नियंत्रित ठेवतो, ज्यामुळे डायबिटीज होण्याचा धोका कमी होतो.
भेंडी आयरनने भरपूर असते, ज्यामुळे हिमोग्लोबिनच्या उत्पादनास मदत मिळते आणि रक्तस्त्राव रोखण्यासाठी विटॅमिन-के मदत करते.
भेंडीतील लसदार फायबर पचन तंत्रासाठी उपयुक्त असून, पोटफुगी, कब्ज आणि गॅससारख्या समस्यांपासून आराम मिळवतो.
भेंडीतील लसदार पदार्थ आणि व्हिटॅमिन-के हाडांना मजबूती देण्यास मदत करतात.
भेंडीमध्ये असलेला व्हिटॅमिन-सी इम्यून सिस्टमला बलवान करून शरीराला आजारांपासून लढण्यासाठी तयार करतो.
भेंडी व्हिटॅमिन-ए, बीटा कॅरोटीन आणि एंटीऑक्सीडंट्सने भरपूर असते, ज्यामुळे डोळ्यांची रोशनी सुधारते आणि मोतिबिंदू होत नाही.
भेंडीमध्ये असलेला फोलेट गर्भाच्या मस्तिष्काच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असतो आणि गर्भवती महिलांसाठी उपयुक्त आहे.
भेंडी वजन कमी करण्यास मदत करते आणि त्वचेला तरुण बनवून ठेवते. तसेच, केस सुंदर, दाट आणि चमकदार होतात.