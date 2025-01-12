ही एक भाजी खा अन् मिळवा 10 आजारापासून सुटका

Aarti Badade

कँसर

भेंडी कँसरला दूर ठेवण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. ती आतड्यांमधील विषारी तत्त्व बाहेर काढते.

Cancer | sakal

हृदय

भेंडीमध्ये असलेला पॅक्टिन कोलेस्टरॉल कमी करतो, तसेच त्यातील विरघळणारे फायबर हृदयाच्या आरोग्याला फायदा करतात.

Heart health | Sakal

डायबिटीज

भेंडीतील यूगेनॉल ग्लूकोजच्या पातळीला नियंत्रित ठेवतो, ज्यामुळे डायबिटीज होण्याचा धोका कमी होतो.

Diabetes | Sakal

अॅनिमिया

भेंडी आयरनने भरपूर असते, ज्यामुळे हिमोग्लोबिनच्या उत्पादनास मदत मिळते आणि रक्तस्त्राव रोखण्यासाठी विटॅमिन-के मदत करते.

Anemia | Sakal

पचन

भेंडीतील लसदार फायबर पचन तंत्रासाठी उपयुक्त असून, पोटफुगी, कब्ज आणि गॅससारख्या समस्यांपासून आराम मिळवतो.

Digestion | Sakal

हाड

भेंडीतील लसदार पदार्थ आणि व्हिटॅमिन-के हाडांना मजबूती देण्यास मदत करतात.

bones | sakal

इम्यून सिस्टम

भेंडीमध्ये असलेला व्हिटॅमिन-सी इम्यून सिस्टमला बलवान करून शरीराला आजारांपासून लढण्यासाठी तयार करतो.

immune system | Sakal

डोळ्यांची रोशनी

भेंडी व्हिटॅमिन-ए, बीटा कॅरोटीन आणि एंटीऑक्सीडंट्सने भरपूर असते, ज्यामुळे डोळ्यांची रोशनी सुधारते आणि मोतिबिंदू होत नाही.

Eye | Sakal

गर्भावस्थेत

भेंडीमध्ये असलेला फोलेट गर्भाच्या मस्तिष्काच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असतो आणि गर्भवती महिलांसाठी उपयुक्त आहे.

Pregnancy | sakal

वजन कमी

भेंडी वजन कमी करण्यास मदत करते आणि त्वचेला तरुण बनवून ठेवते. तसेच, केस सुंदर, दाट आणि चमकदार होतात.

Weight Loss | Sakal

मुलांच्या ओटीपोटात का दुखते ? जाणून 'घ्या' कारण

Stomach Pain | Sakal
येथे क्लिक करा