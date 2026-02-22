मूठभर 'या' बिया रोज खा! शरीर निरोगी राहण्यासाठी देतात अनेक फायदे

Aarti Badade
भोपळ्याच्या बिया दिसायला लहान असल्या तरी त्या आरोग्यासाठी पोषक तत्वांचा खजिना आहेत. यामध्ये मॅग्नेशियम, झिंक, लोह आणि हेल्दी फॅट्सचे भरपूर प्रमाण असते.
भोपळ्याच्या बिया पुरुषांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानल्या जातात. यातील झिंक 'प्रोस्टेट ग्रंथी' हेल्दी ठेवण्यास आणि युरिनरी हेल्थ सुधारण्यास मदत करते.
जर तुम्हाला रात्री झोप येत नसेल, तर भोपळ्याच्या बिया जरूर खा. यात 'ट्रिप्टोफॅन' नावाचे अमिनो ऍसिड असते, जे नैसर्गिकरीत्या चांगली झोप येण्यास मदत करते.
मॅग्नेशियमचा उत्कृष्ट स्रोत असल्याने या बिया रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित ठेवतात. तसेच हाडांची घनता वाढवून 'ऑस्टिओपोरोसिस' सारख्या आजारांपासून संरक्षण करतात.
या बियांमधील उच्च झिंक सामग्री शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) मजबूत करते. यामुळे वारंवार होणाऱ्या संसर्गापासून शरीराचा बचाव होतो.
भोपळ्याच्या बियांचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' कमी असतो. त्यामुळे मधुमेहींसाठी या बिया फायदेशीर असून रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत करतात.
भोपळ्याच्या बिया गुणकारी असल्या तरी त्या मर्यादित प्रमाणातच खाव्यात. जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळे प्रमाणात खा आणि निरोगी राहा.
