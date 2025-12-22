Snoring Home Remedie: घोरण्यावर घरगुती रामबाण उपाय ?

सकाळ डिजिटल टीम

झोपण्याची स्थिती बदला

पाठीवर झोपण्याऐवजी कुशीवर झोपा. यामुळे जीभ व घशातील स्नायू श्वसनमार्ग अडवणार नाहीत आणि घोरणे कमी होते.

डोके थोडे उंच ठेवा

झोपताना उशीचा वापर करून डोके उंच ठेवल्यास श्वसनमार्ग मोकळा राहतो आणि श्वासोच्छवास सुधारतो.

वजन कमी करा

अतिरिक्त वजनामुळे घशाभोवती चरबी साठते व घोरणे वाढते. वजन कमी केल्यास हा त्रास लक्षणीयरीत्या कमी होतो.

नियमित व्यायाम करा

दररोजचा व्यायाम झोपेची गुणवत्ता सुधारतो आणि घशातील स्नायू मजबूत होतात.

दारू टाळा

झोपण्यापूर्वी मद्यपान केल्याने स्नायू सैल होतात व घोरणे वाढते, त्यामुळे दारूपासून दूर राहा.

धूम्रपान सोडा

धूम्रपानामुळे श्वसनमार्गात सूज येते. सिगारेट सोडल्यास घोरण्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.

नाक मोकळे ठेवा

सर्दी, ॲलर्जी असल्यास नाकाचे स्प्रे किंवा नॅसल स्ट्रिप्स वापरा.

झोपेची वेळ नियमित ठेवा

वेळेवर झोपल्यास खोल झोप लागते व घोरण्याची शक्यता कमी होते.

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

घोरणे सतत आणि जास्त असल्यास स्लीप एपनिया असू शकतो. वैद्यकीय तपासणी आवश्यक.

CPAP मशीनचा उपयोग

डॉक्टरांच्या सल्ल्याने CPAP मशीन वापरल्यास स्लीप एपनियामधील घोरणे नियंत्रणात येते.

