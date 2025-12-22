Snoring Home Remedie: घोरण्यावर घरगुती रामबाण उपाय ?

सकाळ डिजिटल टीम
पाठीवर झोपण्याऐवजी कुशीवर झोपा. यामुळे जीभ व घशातील स्नायू श्वसनमार्ग अडवणार नाहीत आणि घोरणे कमी होते.
झोपताना उशीचा वापर करून डोके उंच ठेवल्यास श्वसनमार्ग मोकळा राहतो आणि श्वासोच्छवास सुधारतो.
अतिरिक्त वजनामुळे घशाभोवती चरबी साठते व घोरणे वाढते. वजन कमी केल्यास हा त्रास लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
दररोजचा व्यायाम झोपेची गुणवत्ता सुधारतो आणि घशातील स्नायू मजबूत होतात.
झोपण्यापूर्वी मद्यपान केल्याने स्नायू सैल होतात व घोरणे वाढते, त्यामुळे दारूपासून दूर राहा.
धूम्रपानामुळे श्वसनमार्गात सूज येते. सिगारेट सोडल्यास घोरण्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.
सर्दी, ॲलर्जी असल्यास नाकाचे स्प्रे किंवा नॅसल स्ट्रिप्स वापरा.
वेळेवर झोपल्यास खोल झोप लागते व घोरण्याची शक्यता कमी होते.
घोरणे सतत आणि जास्त असल्यास स्लीप एपनिया असू शकतो. वैद्यकीय तपासणी आवश्यक.
डॉक्टरांच्या सल्ल्याने CPAP मशीन वापरल्यास स्लीप एपनियामधील घोरणे नियंत्रणात येते.
