महिलांनी भाजलेली बडिशेप का खावी? 'हे' आहेत फायदे

Apurva Kulkarni
जेवणानंतर बडीशेप खाण्याचे सवय प्रत्येकालाच असते. त्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, गॅस, तोंडाची दुर्गंधी येत नाही.
FENNEL SEEDS BENEFITS
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परंतु जेवणानंतर भाजलेली बडीशेप खाणे हे आयोग्यासाठी गुणकारी मानलं जातं.
ROASTED SAUNF,
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जर तुमच्या पोटात गॅस, पोट फुगणे, अपचन यासारख्या समस्या असतील तर तुम्ही भाजलेली बडिशेप खावी.
WEIGHT LOSS FOODS
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तुम्हाला जर जास्त प्रमाणात पित्त होत असेल, आंबट ढेकर, छातीत जळजळ होत असेल तर भाजलेली बडीशेप फायदेशीर ठरते.
BLOATING REMEDIES
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महिलांना मासिक पाळीत पोटदुखीचा प्रचंड त्रास होतो, यावेळी जर बडीशेप खाल्ली तर थोडा आराम मिळू शकतो.
PERIOD PAIN RELIEF
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बडीशेप चयापचय सुधारते, त्यामुळे भूक कमी लागते आणि वजन नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
METABOLISM BOOSTER
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जेवणानंतर बडीशेप चघळल्यानंतर तोंडाला येणारा वास नाहीसा होतो. तसंच तोंड स्वच्छ राहतं.
ROASTED FENNEL BENEFITS
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PCOD Diet
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