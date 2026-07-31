हार्मोन चेंजेसमुळे सतत चिडचिड होतेय, डाएटमध्ये घ्या या गोष्टी

Apurva Kulkarni
PCOD ही एक हार्मोनल समस्या आहे. यामुळे महिलांना शरीरिक समस्येसह चिडचिडेपणा, निराशा अशा अनेक गोष्टींना सामोरं जावं लागतं.
HORMONAL BALANCE
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त्यामुळे तुमच्या डाएटमध्ये काही गोष्टींचा सामावेश करणं गरजेचं आहे.
HORMONE HEALTH,
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दालचिनी ही शरीरासाठी फायदेशीर असते. यामुळे ब्लड शुगर नियंत्रणात राहते.
CINNAMON BENEFITS
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स्पीयरमिंट टी तुमचे हार्मोन संतुलन वेवस्थित ठेवण्यास मदत करते.
SPEARMINT TEA
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तसंच हळद तुमच्या शरीरात असलेली करक्युमिन सूज कमी करण्यास मदत करते.
TURMERIC BENEFITS
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आलं हे शरीरातील पित्ताचा त्रास तसंच सूज या समस्या कमी करण्यास मदत करते.
GINGER BENEFITS
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नियमित व्यायाम, पुर्ण झोप आणि शारीरिक ताण न घेण हे तुमचं PCOD लवकर बरा करण्यास मदत करु शकतं.
HORMONAL CHANGES
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SOAKED BLACK RAISINS,
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