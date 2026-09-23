Khadisakhar & Roasted Chana : खडीसाखर आणि फुटाणे एकत्र खा, आरोग्यदायी फायदे जाणून घ्या!

Sandeep Shirguppe
भाजलेले हरभरे म्हणजेच फुटाणे. त्यामध्ये प्रथिने आणि तंतुमय पदार्थ चांगल्या प्रमाणात असतात.
Khadisakhar & Roasted Chana
esakal
फुटाण्यातील तंतुमय पदार्थांमुळे पोट भरल्याची भावना काही काळ टिकण्यास मदत होऊ शकते.
Khadisakhar & Roasted Chana
esakal
फुटाणे हा वनस्पतीजन्य प्रथिनांचा स्वस्त आणि सहज उपलब्ध स्रोत आहे. रोजच्या आहारात त्याचा समावेश करता येतो.
Khadisakhar & Roasted Chana
Sakal
खडीसाखर ही साधी साखर असल्याने शरीराला तुलनेने लवकर ऊर्जा मिळते. मात्र तिचे प्रमाण मर्यादित असावे.
Khadisakhar & Roasted Chana
फुटाण्यातील प्रथिने व तंतू आणि खडीसाखरेतून मिळणारी ऊर्जा यामुळे हा मधल्या वेळचा साधा नाश्ता ठरू शकतो.
Khadisakhar & Roasted Chana
esakal
फुटाणे आरोग्यदायी असले तरी खडीसाखर ही साखरेचाच प्रकार आहे. त्यामुळे भरपूर खडीसाखर खाणे टाळा.
Khadisakhar & Roasted Chana
esakal
एक मूठ फुटाणे आणि थोडी खडीसाखर हा साधा पर्याय ठरू शकतो. संतुलित आहारासोबतच त्याचे सेवन करा.
Khadisakhar & Roasted Chana
Sakal