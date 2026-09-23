Khadisakhar & Roasted Chana : खडीसाखर आणि फुटाणे एकत्र खा, आरोग्यदायी फायदे जाणून घ्या!

Sandeep Shirguppe

फुटाणे का खावेत?

भाजलेले हरभरे म्हणजेच फुटाणे. त्यामध्ये प्रथिने आणि तंतुमय पदार्थ चांगल्या प्रमाणात असतात.

Khadisakhar & Roasted Chana

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esakal

पोट जास्त वेळ भरलेले राहण्यास मदत

फुटाण्यातील तंतुमय पदार्थांमुळे पोट भरल्याची भावना काही काळ टिकण्यास मदत होऊ शकते.

Khadisakhar & Roasted Chana

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esakal

शरीराला प्रथिनांचा पुरवठा

फुटाणे हा वनस्पतीजन्य प्रथिनांचा स्वस्त आणि सहज उपलब्ध स्रोत आहे. रोजच्या आहारात त्याचा समावेश करता येतो.

Khadisakhar & Roasted Chana

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Sakal

खडीसाखरेतून मिळते जलद ऊर्जा

खडीसाखर ही साधी साखर असल्याने शरीराला तुलनेने लवकर ऊर्जा मिळते. मात्र तिचे प्रमाण मर्यादित असावे.

Khadisakhar & Roasted Chana

| esakal

दोन्ही एकत्र खाल्ल्यास?

फुटाण्यातील प्रथिने व तंतू आणि खडीसाखरेतून मिळणारी ऊर्जा यामुळे हा मधल्या वेळचा साधा नाश्ता ठरू शकतो.

Khadisakhar & Roasted Chana

|

esakal

प्रमाण महत्त्वाचे!

फुटाणे आरोग्यदायी असले तरी खडीसाखर ही साखरेचाच प्रकार आहे. त्यामुळे भरपूर खडीसाखर खाणे टाळा.

Khadisakhar & Roasted Chana

|

esakal

फुटाणे जास्त, खडीसाखर कमी!

एक मूठ फुटाणे आणि थोडी खडीसाखर हा साधा पर्याय ठरू शकतो. संतुलित आहारासोबतच त्याचे सेवन करा.

Khadisakhar & Roasted Chana

|

Sakal

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