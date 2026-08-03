पुरुषांसाठी भिजवलेले अक्रोड खाण्याचे जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni

अक्रोड

शरीरासाठी अक्रोड फायदेशीर असतं. ते शरीराला तन्दुरुस्त ठेवण्यास मदत करतं.

SOAKED WALNUTS BENEFITS

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केसाचं आरोग्य

अक्रोडमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स केसांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतं.

MALE FERTILITY,

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मसल्स बिल्डिंग

तसंच पुरुषांसाठी खास फायदेशीर असून मसल्स बिल्डिंगला ते मदत करतं.

HEALTHY NUTS

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हृदयाचं आरोग्य

अक्रोड खाल्ल्यात हृदयाचं आरोग्य सुधारतं तसंच मेंदू सक्रीय राहण्यास मदत करतं.

HEART HEALTH

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प्रजनन क्षमता

रोज भिजवलेले अक्रोड खाल्ल्यास प्रजनन क्षमता वाढते. तसंच 'स्पर्म'च्या सख्येंत सुद्धा वाढ होते.

SPERM COUNT

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संतुलन

भिजवलेले अक्रोडमधील झिंक आणि मॅग्नेशियममुळे हार्मोन्सचं संतुलन राखण्यास मदत करतं.

MAGNESIUM RICH FOODS

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झोप

तसंच अक्रोड खाल्ल्यास तणाव कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे झोप चांगली लागते.

STRESS RELIEF FOODS

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FIG BENEFITS FOR MEN

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