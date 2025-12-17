Sugarcane Juice Benefits: हिवाळ्यात उसाच्या रसाचे आरोग्यदायी फायदे ?

सकाळ डिजिटल टीम

तात्काळ ऊर्जा

उसाच्या रसात नैसर्गिक साखर (सुक्रोज) असल्यामुळे शरीराला लगेच ऊर्जा मिळते. थकवा दूर होतो आणि दिवसभर ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

हायड्रेशन

उच्च पाण्याचे प्रमाण आणि पोटॅशियम, मॅग्नेशियमसारखे इलेक्ट्रोलाइट्स शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित ठेवतात व डिहायड्रेशन टाळतात.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

रोगप्रतिकारशक्ती

व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती बळकट होते आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

पचनक्रिया

अल्कालाईन गुणधर्मांमुळे पोटातील आम्ल संतुलित राहते, अॅसिडिटी कमी होते आणि पचनक्रिया सुरळीत होते.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

यकृत व मूत्रपिंड

यकृत डिटॉक्स करण्यास मदत करतो. नैसर्गिक मूत्रवर्धक असल्याने मूत्रपिंड स्वच्छ ठेवतो व UTI चा धोका कमी करतो.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

हाडे आणि दात

कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियममुळे हाडे व दात बळकट होतात.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

त्वचेसाठी

अँटीऑक्सिडंट्स व AHAs मुळे मुरुम कमी होतात, त्वचा चमकदार राहते आणि सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

वजन

चरबी व कोलेस्ट्रॉलविरहित असल्यामुळे साखरेच्या इतर पेयांपेक्षा आरोग्यदायी पर्याय ठरतो.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

किडनी स्टोन

नैसर्गिक मूत्रवर्धक गुणधर्मांमुळे किडनी स्टोन होण्याची शक्यता कमी होते.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

हिवाळ्यात न्यूमोनियाचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे ?

Risk of pneumonia in winter

|

esakal

येथे क्लिक करा