Sugarcane Juice Benefits: हिवाळ्यात उसाच्या रसाचे आरोग्यदायी फायदे ?

सकाळ डिजिटल टीम
उसाच्या रसात नैसर्गिक साखर (सुक्रोज) असल्यामुळे शरीराला लगेच ऊर्जा मिळते. थकवा दूर होतो आणि दिवसभर ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते.
उच्च पाण्याचे प्रमाण आणि पोटॅशियम, मॅग्नेशियमसारखे इलेक्ट्रोलाइट्स शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित ठेवतात व डिहायड्रेशन टाळतात.
व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती बळकट होते आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.
अल्कालाईन गुणधर्मांमुळे पोटातील आम्ल संतुलित राहते, अॅसिडिटी कमी होते आणि पचनक्रिया सुरळीत होते.
यकृत डिटॉक्स करण्यास मदत करतो. नैसर्गिक मूत्रवर्धक असल्याने मूत्रपिंड स्वच्छ ठेवतो व UTI चा धोका कमी करतो.
कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियममुळे हाडे व दात बळकट होतात.
अँटीऑक्सिडंट्स व AHAs मुळे मुरुम कमी होतात, त्वचा चमकदार राहते आणि सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते.
चरबी व कोलेस्ट्रॉलविरहित असल्यामुळे साखरेच्या इतर पेयांपेक्षा आरोग्यदायी पर्याय ठरतो.
नैसर्गिक मूत्रवर्धक गुणधर्मांमुळे किडनी स्टोन होण्याची शक्यता कमी होते.
