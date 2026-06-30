Roasted Sunflower Seeds : सूर्यफुलाच्या भाजलेल्या बिया रोज २० ग्रॅम खावा अनेक होतील फायदे

Sandeep Shirguppe

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

सूर्यफुलाच्या बियांमुळे असंतृप्त चरबी आणि व्हिटॅमिन ईमुळे हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते.

Roasted Sunflower Seeds

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esakal

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

झिंक आणि सेलेनियम शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात.

Roasted Sunflower Seeds

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esakal

त्वचेसाठी फायदेशीर

व्हिटॅमिन ई अँटिऑक्सिडंट म्हणून काम करून त्वचेचे संरक्षण करते आणि चमक टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

Roasted Sunflower Seeds

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esakal

हाडे मजबूत

मॅग्नेशियम, फॉस्फरस आणि इतर खनिजांमुळे हाडांच्या आरोग्याला आधार मिळतो.

Roasted Sunflower Seeds

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esakal

पचनक्रिया सुधारते

फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.

Roasted Sunflower Seeds

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esakal

मेंदूच्या कार्यासाठी उपयुक्त

व्हिटॅमिन बी समूह, मॅग्नेशियम आणि निरोगी चरबी मेंदूच्या कार्याला सहाय्य करतात.

Roasted Sunflower Seeds

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esakal

रक्तदाब नियंत्रित

मॅग्नेशियममुळे रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Roasted Sunflower Seeds

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esakal

किती खाव्यात?

दररोज साधारण 20 ते 30 ग्रॅम मीठ नसलेल्या किंवा भाजलेल्या सूर्यफुलाच्या बिया खाणे योग्य मानले जाते.

Roasted Sunflower Seeds

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esakal

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