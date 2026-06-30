Roasted Sunflower Seeds : सूर्यफुलाच्या भाजलेल्या बिया रोज २० ग्रॅम खावा अनेक होतील फायदे

Sandeep Shirguppe
सूर्यफुलाच्या बियांमुळे असंतृप्त चरबी आणि व्हिटॅमिन ईमुळे हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते.
Roasted Sunflower Seeds
esakal
झिंक आणि सेलेनियम शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात.
Roasted Sunflower Seeds
esakal
व्हिटॅमिन ई अँटिऑक्सिडंट म्हणून काम करून त्वचेचे संरक्षण करते आणि चमक टिकवून ठेवण्यास मदत करते.
Roasted Sunflower Seeds
esakal
मॅग्नेशियम, फॉस्फरस आणि इतर खनिजांमुळे हाडांच्या आरोग्याला आधार मिळतो.
Roasted Sunflower Seeds
esakal
पचनक्रिया सुधारते
फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.
Roasted Sunflower Seeds
esakal
व्हिटॅमिन बी समूह, मॅग्नेशियम आणि निरोगी चरबी मेंदूच्या कार्याला सहाय्य करतात.
Roasted Sunflower Seeds
esakal
मॅग्नेशियममुळे रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Roasted Sunflower Seeds
esakal
दररोज साधारण 20 ते 30 ग्रॅम मीठ नसलेल्या किंवा भाजलेल्या सूर्यफुलाच्या बिया खाणे योग्य मानले जाते.
Roasted Sunflower Seeds
esakal