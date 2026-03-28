पित्त, रक्तदाब अन् वजनावर गुणकारी आहे 'ही' एक भाजी!

Aarti Badade
सुरण केवळ चविष्ट भाजी नसून, त्यात अनेक औषधी गुणधर्म आणि पोषक तत्वे दडलेली आहेत.
सुरणामध्ये फायबर मुबलक प्रमाणात असते, ज्यामुळे पचन सुधारते; मूळव्याधाच्या रुग्णांसाठी हे एक उत्तम नैसर्गिक औषध मानले जाते.
यातील नैसर्गिक प्रोबायोटिक्समुळे अपचन, गॅस आणि पित्ताचा त्रास कमी होण्यास मदत होते, ज्यामुळे पोटाचे आरोग्य सुधारते.
रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि इन्सुलिनची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मधुमेहींनी सुरणाचे सेवन करणे फायदेशीर ठरते.
पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमने समृद्ध असलेला सुरण रक्तदाब नियंत्रित ठेवतो आणि शरीरातील बॅड कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करतो.
सुरणामधील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील फ्री रॅडिकल्सचा नाश करतात, ज्यामुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांपासून संरक्षण मिळू शकते.
सुरण खाल्ल्यामुळे लवकर पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे अतिरिक्त खाणे टाळले जाते आणि वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळते.
