पित्त, रक्तदाब अन् वजनावर गुणकारी आहे 'ही' एक भाजी!

Aarti Badade

बहुगुणी आणि औषधी सुरण

सुरण केवळ चविष्ट भाजी नसून, त्यात अनेक औषधी गुणधर्म आणि पोषक तत्वे दडलेली आहेत.

Suran Benefits

पचनक्रिया आणि मूळव्याध

सुरणामध्ये फायबर मुबलक प्रमाणात असते, ज्यामुळे पचन सुधारते; मूळव्याधाच्या रुग्णांसाठी हे एक उत्तम नैसर्गिक औषध मानले जाते.

ॲसिडिटी आणि गॅसपासून

यातील नैसर्गिक प्रोबायोटिक्समुळे अपचन, गॅस आणि पित्ताचा त्रास कमी होण्यास मदत होते, ज्यामुळे पोटाचे आरोग्य सुधारते.

मधुमेह आणि इन्सुलिनवर नियंत्रण

रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि इन्सुलिनची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मधुमेहींनी सुरणाचे सेवन करणे फायदेशीर ठरते.

हृदय आणि रक्तदाब

पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमने समृद्ध असलेला सुरण रक्तदाब नियंत्रित ठेवतो आणि शरीरातील बॅड कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करतो.

कर्करोग

सुरणामधील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील फ्री रॅडिकल्सचा नाश करतात, ज्यामुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांपासून संरक्षण मिळू शकते.

वजन कमी करण्यासाठी

सुरण खाल्ल्यामुळे लवकर पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे अतिरिक्त खाणे टाळले जाते आणि वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळते.

युरीक ॲसिडपासून मिळेल कायमची सुटका! खा 'ही' चटणी

Uric Acid Green Chutney Ayurvedic Superfood

|

Sakal

येथे क्लिक करा