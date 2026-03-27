युरीक ॲसिडपासून मिळेल कायमची सुटका! खा 'ही' चटणी

Aarti Badade
धावपळीची जीवनशैली आणि चुकीच्या आहारामुळे शरीरात युरीक ॲसिड वाढून सांधेदुखी व संधिवाताचा त्रास सुरू होतो.
Uric Acid Green Chutney Ayurvedic Superfood
Sakal
कोल्डड्रिंक्स, कृत्रिम साखर, वाढलेले वजन आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे शरीरातील युरीक ॲसिडची पातळी झपाट्याने वाढते.
Uric Acid Green Chutney Ayurvedic Superfood
Sakal
ही चटणी बनवण्यासाठी तुम्हाला कोथिंबीर, पुदिना, तुळशीची पाने आणि दोन-तीन कडुलिंबाची पाने आवश्यक आहेत.
Uric Acid Green Chutney Ayurvedic Superfood
Sakal
मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, पुदिना, तुळशीची पाने, कडुलिंब, आले, लसूण आणि हिरवी मिरची घालून बारीक वाटून घ्यावे.
Uric Acid Green Chutney Ayurvedic Superfood
sakal
वाटलेल्या चटणीत चवीनुसार मीठ, लिंबाचा रस आणि हवी असल्यास काळीमिरी पावडर मिसळून एकजीव करावे.
Uric Acid Green Chutney Ayurvedic Superfood
Sakal
ही चटणी तुम्ही रोजच्या जेवणात तोंडी लावण्यासाठी किंवा दही आणि सॅलडमध्ये मिक्स करून नियमित खाऊ शकता.
Uric Acid Green Chutney Ayurvedic Superfood
Sakal
या चटणीच्या नियमित सेवनामुळे सांध्यांमधील सूज कमी होते, पचनक्रिया सुधारते आणि रोगप्रतिकारशक्तीमध्ये मोठी वाढ होते.
Uric Acid Green Chutney Ayurvedic Superfood
Sakal
Sakal