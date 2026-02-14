Kiwi Superfood Benefits : रोज सकाळी एक किवी खाल्ल्यास शरीरात होतील 'हे' 6 मोठे बदल

बाळकृष्ण मधाळे
किवी हे फळ चवीला आंबट-गोड असले तरी आरोग्यासाठी ते एखाद्या 'सुपरफूड'पेक्षा कमी नाही. व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि अँटी-ऑक्सिडंट्सचा हा खजिना आहे.
किवीमध्ये संत्र्यापेक्षाही जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते. यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) वाढते आणि वारंवार होणाऱ्या सर्दी-खोकल्यापासून संरक्षण मिळते.
किवीमध्ये 'अॅक्टिनिडिन' (Actinidin) नावाचे एन्झाईम आणि भरपूर फायबर असते. यामुळे अन्न लवकर पचण्यास मदत होते. बद्धकोष्ठतेचा (Constipation) त्रासही कमी होतो.
किवीमध्ये पोटॅशियम आणि फायबरचे प्रमाण चांगले असते. हे घटक रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित ठेवण्यास आणि रक्तातील गुठळ्या होण्याचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.
यात ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिन (Lutein & Zeaxanthin) ही पोषक तत्वे असतात, जी डोळ्यांचे तेज वाढवतात आणि वाढत्या वयानुसार होणारे डोळ्यांचे विकार रोखतात.
जेव्हा रक्तातील प्लेटलेट्स (Platelets) कमी होतात, तेव्हा डॉक्टर किवी खाण्याचा सल्ला देतात. हे प्लेटलेट्सची संख्या वेगाने वाढवण्यास मदत करते.
किवीमधील अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी त्वचेतील कोलाजन तयार करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे त्वचा तरुण आणि चमकदार दिसते.
सकाळची वेळ उत्तम : रिकाम्या पोटी किंवा नाश्त्यासोबत किवी खाणे सर्वात जास्त फायदेशीर ठरते.
मर्यादा : दिवसातून १ ते २ किवी खाणे पुरेसे आहे.
अॅलर्जी : काही लोकांना किवीमुळे घशात खाज किंवा अॅलर्जी होऊ शकते, अशा वेळी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
