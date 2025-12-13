Pure Jaggery Identification : बाजारात मिळणारा गूळ खरा की नकली? ओळखा एका मिनिटात...

सकाळ डिजिटल टीम

गूळ खरेदी करताना ही काळजी नक्की घ्या

हिवाळ्यात गूळ खाणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. मात्र, सध्या बाजारात रसायनांचा वापर केलेला, बनावट गूळ मोठ्या प्रमाणावर विकला जात आहे. त्यामुळे गूळ खरेदी करताना सावध राहणे गरजेचे आहे. चला तर जाणून घेऊया खरा गूळ ओळखण्याचे ७ सोपे आणि प्रभावी मार्ग..

रंग तपासा

खऱ्या गुळाचा रंग नैसर्गिक गडद तपकिरी असतो. अतिशय गडद, काळपट किंवा जास्त चमकदार दिसणारा गूळ संशयास्पद असू शकतो.

सुगंधाकडे लक्ष द्या

खऱ्या गुळाला सौम्य, नैसर्गिक गोड सुगंध येतो. बनावट गुळामध्ये रासायनिक, तिखट किंवा कृत्रिम वास जाणवू शकतो.

चव चाखून पाहा

खऱ्या गुळाची चव संतुलित आणि नैसर्गिक गोड असते. बनावट गूळ खूप जास्त गोड, कडू किंवा तोंडाला चिकट वाटू शकतो.

पाण्यात विरघळवून पाहा

खरा गूळ पाण्यात हळूहळू विरघळतो आणि पाणी फिकट तपकिरी होते. बनावट गूळ पटकन विरघळून पाणी खूप गडद किंवा चमकदार करू शकतो.

थंडीत होणारा बदल तपासा

हिवाळ्यात खरा गूळ थोडासा कडक होतो आणि हळूहळू वितळतो. बनावट गूळ मात्र थंडीतही खूप मऊ किंवा जास्त चिकट राहू शकतो.

कडकपणा आणि पोत पाहा

खरा गूळ थोडा कठीण आणि एकसारख्या पोताचा असतो. बनावट गूळ फारच मऊ, चिकट किंवा असमान पोताचा असू शकतो.

व्हिनेगर किंवा लिंबाची चाचणी

पाण्यात गूळ विरघळवून त्यात थोडा व्हिनेगर किंवा लिंबाचा रस टाका. खरा गूळ तळाशी स्थिर होतो, तर बनावट गूळ लवकर विरघळून पसरतो.

'असं' करा स्वतःचं संरक्षण

आरोग्यासाठी गूळ उपयुक्त असला तरी तो खरा आणि शुद्ध असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. वरील सोप्या चाचण्या लक्षात ठेवल्यास तुम्ही बनावट गुळापासून स्वतःचे आणि कुटुंबाचे संरक्षण करू शकता.

