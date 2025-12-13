Pure Jaggery Identification : बाजारात मिळणारा गूळ खरा की नकली? ओळखा एका मिनिटात...

सकाळ डिजिटल टीम
हिवाळ्यात गूळ खाणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. मात्र, सध्या बाजारात रसायनांचा वापर केलेला, बनावट गूळ मोठ्या प्रमाणावर विकला जात आहे. त्यामुळे गूळ खरेदी करताना सावध राहणे गरजेचे आहे. चला तर जाणून घेऊया खरा गूळ ओळखण्याचे ७ सोपे आणि प्रभावी मार्ग..
Pure Jaggery Identification
esakal
खऱ्या गुळाचा रंग नैसर्गिक गडद तपकिरी असतो. अतिशय गडद, काळपट किंवा जास्त चमकदार दिसणारा गूळ संशयास्पद असू शकतो.
Pure Jaggery Identification
खऱ्या गुळाला सौम्य, नैसर्गिक गोड सुगंध येतो. बनावट गुळामध्ये रासायनिक, तिखट किंवा कृत्रिम वास जाणवू शकतो.
Pure Jaggery Identification
esakal
खऱ्या गुळाची चव संतुलित आणि नैसर्गिक गोड असते. बनावट गूळ खूप जास्त गोड, कडू किंवा तोंडाला चिकट वाटू शकतो.
Pure Jaggery Identification
खरा गूळ पाण्यात हळूहळू विरघळतो आणि पाणी फिकट तपकिरी होते. बनावट गूळ पटकन विरघळून पाणी खूप गडद किंवा चमकदार करू शकतो.
Pure Jaggery Identification
esakal
हिवाळ्यात खरा गूळ थोडासा कडक होतो आणि हळूहळू वितळतो. बनावट गूळ मात्र थंडीतही खूप मऊ किंवा जास्त चिकट राहू शकतो.
Pure Jaggery Identification
esakal
खरा गूळ थोडा कठीण आणि एकसारख्या पोताचा असतो. बनावट गूळ फारच मऊ, चिकट किंवा असमान पोताचा असू शकतो.
Pure Jaggery Identification
पाण्यात गूळ विरघळवून त्यात थोडा व्हिनेगर किंवा लिंबाचा रस टाका. खरा गूळ तळाशी स्थिर होतो, तर बनावट गूळ लवकर विरघळून पसरतो.
Pure Jaggery Identification
आरोग्यासाठी गूळ उपयुक्त असला तरी तो खरा आणि शुद्ध असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. वरील सोप्या चाचण्या लक्षात ठेवल्यास तुम्ही बनावट गुळापासून स्वतःचे आणि कुटुंबाचे संरक्षण करू शकता.
Pure Jaggery Identification
esakal
What Causes Chest Burning and Heartburn?
esakal