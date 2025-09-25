व्हिटॅमिन किती प्रकारचे असतात? ते कोणते, त्याचे फायदे काय?

संतोष कानडे
शरीराच्या सर्व अंतर्गत क्रिया योग्य रितीने व्हाव्यात,यासाठी व्हिटॅमिन्सचा उपगोय होते. एकून १३ व्हिटॅमिन्स आहेत. त्यात A,C,D,E,K असे स्वतंत्र पाच आणि व्हिटॅमिन B चे आठ प्रकार. त्याला बी कॉम्प्लेक्स म्हणतात. असे एकून तेरा व्हिटॅमिन्स आहेत.
व्हिटॅमिन A (Retinol): डोळ्यांसाठी फायदेशीर, दृष्टी सुधारते. यासह त्वचेच्या आरोग्यास मदत करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते.
व्हिटॅमिन B-कॉम्प्लेक्समध्ये आठ प्रकार आहेत. B1 (Thiamine) – ऊर्जा निर्माण, स्नायूंची कार्यक्षमता, B2 (Riboflavin) – त्वचा, केस आणि नखासाठी फायदेशीर, B3 (Niacin) – हृदयाचे आरोग्य, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, B5 (Pantothenic Acid) – ऊर्जा निर्मिती, हार्मोन संतुलन
व्हिटॅमिन B6 (Pyridoxine) – मेंदूचे कार्य, रक्तातील हेमोग्लोबिन, B7 (Biotin) – केस, त्वचा आणि नखांसाठी उपयुक्त, B9 (Folic Acid / Folate) – गर्भधारणेसाठी महत्वाचे, रक्तातील कोलेस्ट्रॉल कमी करते, B12 (Cobalamin) – मेंदू व मज्जासंस्था, रक्तातील लाल पेशी निर्माण करते.
व्हिटॅमिन C (Ascorbic Acid) याचेही अनेक फायदे आहेत. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, त्वचेला उजाळा देते आणि हे जंतुनाशक (Antioxidant) आहे.
व्हिटॅमिन D मुळे हाडे आणि दात मजबूत होतात, कॅल्शियम शोषण प्रक्रिया सुधारते आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढते.
व्हिटॅमिन E च्या सेवनाने त्वचा आणि केसांना फायदा होतो. तसेच हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि फ्री रेडिकल्सपासून संरक्षण (Antioxidant) देते.
सर्वात शेवटचा प्रकार व्हिटॅमिन K आहे. हे व्हिटॅमिन रक्तासाठी आवश्यक मानलं जातं. शिवाय हाडांचं आरोग्य सुधारण्यासाठी टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे. ही माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित आहे.