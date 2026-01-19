Organ Donation Facts : तुम्हाला माहीत आहे का? मानवी शरीरातील 'हा' अवयव दान करणे पूर्णपणे अशक्य!

सकाळ डिजिटल टीम
अवयवदान हे सर्वांत श्रेष्ठ दान मानले जाते. एका दात्यामुळे अनेक रुग्णांना नवजीवन मिळू शकते. मात्र, मानवी शरीरात असा एक अवयव आहे, जो कायदेशीर आणि नैतिक कारणांमुळे दान करता येत नाही, तो म्हणजे मेंदू.
आजच्या वैद्यकीय शास्त्रानुसार, मेंदूचे प्रत्यारोपण करणे अजूनही पूर्णतः अशक्य आहे. मेंदू हा केवळ एक अवयव नसून तो व्यक्तीची ओळख, आठवणी, विचारसरणी आणि व्यक्तिमत्त्व यांचा केंद्रबिंदू मानला जातो.
मेंदू दान केल्यास त्या व्यक्तीची ओळख नष्ट होण्याची शक्यता असल्याने कायद्याने यावर बंदी आहे.
मेंदूमध्ये अब्जावधी न्यूरॉन्स आणि त्यांच्यातील कोट्यवधी सूक्ष्म कनेक्शन असतात. प्रत्यारोपणाच्या प्रक्रियेत ही जटिल रचना तुटते आणि सध्या असे कोणतेही तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही, जे हे कनेक्शन पुन्हा पूर्ववत करू शकेल.
जर कधी मेंदू प्रत्यारोपण शक्य झाले, तर नवीन शरीरात जुने विचार, आठवणी आणि व्यक्तिमत्त्व कायम राहतील. अशा वेळी “त्या व्यक्तीचा आत्मा नेमका कुठे जाईल?” असे गंभीर नैतिक आणि धार्मिक प्रश्नही निर्माण होतात.
मात्र, मेंदू पूर्णतः निरुपयोगी नाही. मृत्यूनंतर मेंदूच्या उती अल्झायमर, पार्किन्सन्ससारख्या आजारांवरील संशोधनासाठी दान करता येतात. जिवंत व्यक्तीचा मेंदू प्रत्यारोपणासाठी वापरणे मात्र शक्य नाही.
आजवर जगात प्राण्यांवर काही प्रयोग झाले असले, तरी मानवावर मेंदू प्रत्यारोपण झालेले नाही.
इतर अवयवांचे प्रत्यारोपण तुलनेने सोपे आणि यशस्वी ठरले आहे. एका अवयवदात्यामुळे तब्बल आठ जणांचे प्राण वाचू शकतात. त्यामुळे अवयवदानाचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे.
जर तुम्हाला विज्ञान आणि संशोधनाला हातभार लावायचा असेल, तर मृत्यूनंतर मेंदू दान करण्याचा निर्णय घेऊ शकता. भारतात अनेक मेंदू बँका कार्यरत असून त्या वैद्यकीय संशोधनासाठी मेंदू स्वीकारतात.
