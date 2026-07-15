जास्त मीठ खाल्ल्याने काय नुकसान होतं? तुमच्या मीठ खाणाऱ्या मित्राला नक्की पाठवा

Sandip Kapde

परिणाम

जास्त मीठ खाल्ल्याने शरीरावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

रक्तदाब

यामुळे ब्लड प्रेशर वाढण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

अवयव

जास्त मीठ खाल्ल्याने हृदय आणि मूत्रपिंडांच्या आरोग्यावर वाईट प्रभाव पडतो.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

सूज

शरीरात पाणी जास्त साठल्याने सूज येण्याची समस्या निर्माण होते.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

हाडे

सतत जास्त मीठ सेवन केल्याने हाडे कमकुवत होतात.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

मर्यादा

मीठ शरीरासाठी आवश्यक असले तरी त्याचे सेवन नेहमी मर्यादित ठेवावे.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

प्रोसेस्ड

प्रोसेस्ड आणि पाकिटबंद खाद्यपदार्थांमध्ये जास्त प्रमाणात मीठ असते.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

आहार

जास्त मीठ टाळण्यासाठी ताजे आणि घरचे जेवण अधिक खावे.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

सल्ला

ब्लड प्रेशर किंवा किडनीची समस्या असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आहार घ्या.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

संतुलन

मीठ संतुलित प्रमाणात घेतल्याने अनेक आरोग्य समस्या टाळता येतात.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

डॉक्टर

आरोग्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नेहमी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Too Much Salt? Know the Serious Health Risks

|

esakal

युरोप एवढ्या श्रीमंत देशात लोकांच्या घरी AC का नाही?

Why Rich European Homes Don't Have AC

|

esakal

येथे क्लिक करा