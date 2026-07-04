युरोप एवढ्या श्रीमंत देशात लोकांच्या घरी AC का नाही?

Sandip Kapde
युरोपमध्ये यंदाचा उन्हाळा विक्रमी ठरत असून उष्णतेमुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
हवामान बदल, तीव्र उष्णतेची लाट आणि 'हिट डोम' (Heat Dome) या घटकांमुळे युरोपमध्ये तापमान धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
हिट डोममुळे गरम हवा एका भागात अडकून राहते, त्यामुळे दिवसाबरोबरच रात्रीही तापमान कमी होत नाही.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
या उष्णतेचा सर्वाधिक फटका ६५ वर्षांवरील नागरिकांना बसत असून मृत्यूंची संख्या याच वयोगटात अधिक आहे.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
युरोपमधील घरे थंडीपासून संरक्षणासाठी बांधली गेल्याने त्यामध्ये उष्णता सहज बाहेर पडत नाही.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
युरोपमध्ये वर्षानुवर्षे एसीची गरजच भासली नाही, त्यामुळे आजही अनेक घरांमध्ये वातानुकूलनाची सुविधा उपलब्ध नाही.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
युरोपमधील केवळ सुमारे २० टक्के घरांमध्ये एसी आहे, तर फ्रान्समध्ये हे प्रमाण सुमारे २५ टक्के असल्याचे सांगितले जाते.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
२००३ मधील भीषण उष्णतेच्या लाटेत युरोपमध्ये सुमारे ७० ते ८० हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि यंदाची परिस्थितीही चिंताजनक मानली जात आहे.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
फ्रान्समध्ये एसीचा वापर वाढवावा की पर्यावरणाचे संरक्षण करावे, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय वाद सुरू झाला आहे.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
तज्ज्ञांच्या मते हवामान बदलाचे संकट आता वास्तव बनले असून भविष्यात अशा उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
Why Rich European Homes Don't Have AC
esakal
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