आरोग्याचं गुपित उघड! शाकाहारी पदार्थ खाल्ल्याने टळतात ‘हे’ 5 मोठे आजार

Puja Bonkile
शाकाहारी पदार्थांमध्ये मुबलक प्रमाणात पोषक घटक असतात.
शाकाहारी जेवणात पालेभाज्या, फळे यासारख्या पदार्थांचा समावेश असतो.
शाकाहारी पदार्थ खाल्याने कोणते आजार दूर राहतात हे जाणून घेऊया.
शाकाहारी जेवण घेणाऱ्या लोकांना ७५ टक्के हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
शाकाहारी पदार्थ खाल्याने मूत्रपिंड निरोगी राहते. पालेभाज्या खाऊन रक्तदाब कमी करता येतो.
शाकाहारी जेवण केल्याने वजन कमी होण्यास मदत मिळते. कारण यामध्ये असलेले फायबर पचन सुलभ होण्यास मदत करते.
शाकाराही पदार्थांमध्ये मुबलक प्रमाणात पोषक घटक असतात. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती मजबुत राहते आणि शरीरात पोषक घटकांची कमतरता जाणवत नाही.
पालेभाज्या खाल्यास कर्करोगासारखे गंभीर आजार दूर राहतात.
