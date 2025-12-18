आरोग्याचं गुपित उघड! शाकाहारी पदार्थ खाल्ल्याने टळतात ‘हे’ 5 मोठे आजार

Puja Bonkile

शाकाहारी

शाकाहारी पदार्थांमध्ये मुबलक प्रमाणात पोषक घटक असतात.

why plant based diet is good for health

जेवण

शाकाहारी जेवणात पालेभाज्या, फळे यासारख्या पदार्थांचा समावेश असतो.

why plant based diet is good for health

गंभीर आजार

शाकाहारी पदार्थ खाल्याने कोणते आजार दूर राहतात हे जाणून घेऊया.

why plant based diet is good for health

हृदयरोग राहतील दूर

शाकाहारी जेवण घेणाऱ्या लोकांना ७५ टक्के हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

why plant based diet is good for health

मूत्रपिंड निरोगी

शाकाहारी पदार्थ खाल्याने मूत्रपिंड निरोगी राहते. पालेभाज्या खाऊन रक्तदाब कमी करता येतो.

why plant based diet is good for health

वजन कमी

शाकाहारी जेवण केल्याने वजन कमी होण्यास मदत मिळते. कारण यामध्ये असलेले फायबर पचन सुलभ होण्यास मदत करते.

why plant based diet is good for health

जीवनसत्वांचा खजिना

शाकाराही पदार्थांमध्ये मुबलक प्रमाणात पोषक घटक असतात. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती मजबुत राहते आणि शरीरात पोषक घटकांची कमतरता जाणवत नाही.

why plant based diet is good for health

कर्करोग दूर

पालेभाज्या खाल्यास कर्करोगासारखे गंभीर आजार दूर राहतात.

why plant based diet is good for health

