Health Tests After 30 : कॅन्सरपासून हृदयाच्या आजारांपर्यंत... तिशीनंतर वाढतोय धोका! 'या' 5 चाचण्या अजिबात टाळू नका

बाळकृष्ण मधाळे

तिशीनंतरच्या महिलांसाठी 'या' चाचण्या का आवश्यक?

निसर्गाच्या नियमांनुसार, वय वाढत असताना शरीरात विविध बदल होतात आणि आजारांचा धोका वाढू लागतो. त्यामुळे दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासण्या करणे अत्यावश्यक ठरते.

Why Health Screenings Are Important After Age 30

|

esakal

तिशीनंतर कोणत्या चाचण्या कराव्यात?

वयाच्या ३० वर्षांनंतर काही महत्त्वाच्या आरोग्य चाचण्या करून घेणे गरजेचे आहे. या चाचण्यांमुळे आजारांचे लवकर निदान होऊन योग्य उपचार करता येतात.

Why Health Screenings Are Important After Age 30

|

esakal

मॅमोग्राफी चाचणी

स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका वाढत असल्याने महिलांनी तिशीनंतर मॅमोग्राफी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. ही एक एक्स-रे चाचणी असून स्तनामधील लहान गाठी देखील ओळखण्यास मदत करते.

Why Health Screenings Are Important After Age 30

|

esakal

गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी तपासणी

तिशीनंतर महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे पॅप स्मिअर सारख्या चाचण्या नियमितपणे करून घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यातच आजार ओळखता येतो.

Why Health Screenings Are Important After Age 30

|

esakal

हाडांच्या घनतेची तपासणी

वयानुसार हाडे कमकुवत होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. विशेषतः महिलांमध्ये हा धोका अधिक असतो. त्यामुळे हाडांची मजबुती तपासण्यासाठी बोन डेंसिटी टेस्ट करून घेणे फायदेशीर ठरते.

Why Health Screenings Are Important After Age 30

|

esakal

थायरॉईड तपासणी

महिलांमध्ये थायरॉईडसंबंधित समस्या जास्त प्रमाणात आढळतात. म्हणून तिशीनंतर थायरॉईडची नियमित तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून हार्मोन्सचे संतुलन राखता येईल.

Why Health Screenings Are Important After Age 30

|

esakal

कोलेस्ट्रॉल तपासणी

अयोग्य आहार आणि जीवनशैलीमुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो. त्यामुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी तपासून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जे हृदयाचे आरोग्य चांगले राखण्यास मदत करते.

Why Health Screenings Are Important After Age 30

|

esakal

निरोगी राहण्यासाठी काय कराल?

तपासण्यांबरोबरच, तिशीनंतर महिलांनी संतुलित आणि पौष्टिक आहार घ्यावा, नियमित व्यायाम करावा आणि ताणतणाव कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. योग्य जीवनशैली अवलंबल्यास दीर्घकाळ निरोगी आणि आनंदी जीवन जगता येते.

Why Health Screenings Are Important After Age 30

|

esakal

Vitamin D Deficiency : हाडे ठिसूळ होण्यापूर्वीच सावध व्हा! Vitamin D च्या कमतरतेमुळे जडतात 'हे' 7 गंभीर आजार

Vitamin D Deficiency

|

esakal

येथे क्लिक करा...