'या' लोकांनी पिऊ नये लिंबू पाणी, आरोग्यावर होतात विपरीत परिणाम

Yashwant Kshirsagar

आरोग्याला फायदेशीर

लिंबू पाणी पिणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. उन्हाळ्याच्या आगमनाने त्याची मागणी आणि सेवन दोन्ही वाढते.

Lemon Water Side Effects

|

esakal

व्हिटॅमिनचा स्त्रोत

लिंबू पाणी व्हिटॅमिन सीचा एक चांगला स्रोत मानले जाते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करते. मजबूत रोगप्रतिकारक शक्ती शरीराला विविध संसर्गांपासून वाचवते.

Lemon Water Side Effects

|

esakal

कुणी टाळावे?

पण काही लोकांसाठी, लिंबू पाण्याचे सेवन हानिकारक ठरु शकते. काही आरोग्य समस्या असतील तर लिंबू पाणी पिणे टाळा.चला तर मग जाणून घेऊया लिंबू पाणी पिणे कोणी टाळावे ?

Lemon Water Side Effects

|

esakal

हाडांची समस्या

लिंबू पाण्याचे जास्त सेवन हाडे कमकुवत करू शकते. जर तुम्हाला कमकुवत हाडे असतील तर ते पिणे टाळा.

Lemon Water Side Effects

|

esakal

दातांची समस्या

लिंबू पाण्याचे जास्त सेवन केल्याने तुमचे दात खराब होऊ शकतात. यामुळे दात किडू शकतात.

Lemon Water Side Effects

|

esakal

छातीत जळजळ

उन्हाळ्याच्या हंगामात, आपण आपले शरीर ताजेतवाने ठेवण्यासाठी भरपूर लिंबू पाणी पितो. तथापि, काही लोकांना जास्त लिंबू पाणी पिल्याने छातीत जळजळ होऊ शकते.

Lemon Water Side Effects

|

esakal

तोंडाचा अल्सर

उन्हाळ्यात तोंडात अल्सर येणे ही एक सामान्य समस्या आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की जास्त लिंबू पाणी पिल्याने तोंडात अल्सर देखील होऊ शकतात.

Lemon Water Side Effects

|

esakal

मायग्रेन

उन्हाळ्यात बाहेरून येताच आपल्याला लिंबू पाणी पिण्याची आवड असते. पण मायग्रेनच्या रुग्णांनी जास्त प्रमाणात लिंबू पाणी पिणे टाळावे.

Lemon Water Side Effects

|

esakal

सुके अंजीर मधात भिजवून खाल्ल्यास शरीराला होतात 'हे' ५ फायदे

Honey Soaked figs Benefits

|

esakal

येथे क्लिक करा