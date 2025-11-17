Peas Side Effects : हिवाळ्यात 'ही' एक भाजी ठरू शकते धोकादायक! कोणी टाळावी ते जाणून घ्या...

सकाळ डिजिटल टीम
हिवाळा सुरू झाला आहे आणि बाजारपेठ विविध हिरव्या भाज्यांनी गजबजलेली दिसत आहे. त्यामध्ये वाटाणे ही अशी भाजी आहे, जी जवळजवळ प्रत्येकाला आवडते.
बटाटे, गाजर किंवा इतर हिवाळ्यातील पदार्थांमध्ये वाटाणे पोषणाचा उत्कृष्ट स्रोत ठरतात.
पण, काही लोकांसाठी वाटाण्याचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. खाली दिलेल्या व्यक्तींनी वाटाणे खाणे मर्यादित ठेवणे किंवा पूर्णपणे टाळणे आवश्यक आहे.
वाटाण्यामध्ये प्रथिने आणि पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असते.
हे दोन घटक मूत्रपिंडांवर अतिरिक्त ताण आणू शकतात.
म्हणूनच, कमकुवत किडनी असलेल्या किंवा किडनी रुग्णांनी वाटाण्यांचे जास्त सेवन टाळावे.
वाटाण्यामध्ये कार्बोहायड्रेट आणि कॅलरीचे प्रमाण जास्त असते.
ज्यामुळे जास्त खाल्ल्यास वजन वाढण्याची शक्यता असते.
वजन कमी करत असाल तर वाटाणे मर्यादित प्रमाणातच खावेत.
वाटाणेमधील जास्त फायबर पचण्यास वेळ लागतो.
यामुळे गॅस, पोटफुगी आणि अॅसिडिटीचा त्रास वाढू शकतो.
अशा लोकांनी वाटाणे कमी खावेत.
वाटाण्यामध्ये प्युरीन असते, जे शरीरातील युरिक अॅसिडची पातळी वाढवते.
म्हणूनच संधिवात, सांधेदुखी किंवा उच्च यूरिक अॅसिड असणाऱ्यांनी वाटाण्यांचे सेवन मर्यादित ठेवावे.
