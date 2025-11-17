Peas Side Effects : हिवाळ्यात 'ही' एक भाजी ठरू शकते धोकादायक! कोणी टाळावी ते जाणून घ्या...

सकाळ डिजिटल टीम

वाटाणे खाणे आरोग्यासाठी अपायकारक?

हिवाळा सुरू झाला आहे आणि बाजारपेठ विविध हिरव्या भाज्यांनी गजबजलेली दिसत आहे. त्यामध्ये वाटाणे ही अशी भाजी आहे, जी जवळजवळ प्रत्येकाला आवडते.

Peas Side Effects

|

esakal

वाटाणे पोषणाचा उत्कृष्ट स्रोत

बटाटे, गाजर किंवा इतर हिवाळ्यातील पदार्थांमध्ये वाटाणे पोषणाचा उत्कृष्ट स्रोत ठरतात.

Peas Side Effects

|

esakal

'या' लोकांनी वाटाणे खाऊ नयेत!

पण, काही लोकांसाठी वाटाण्याचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. खाली दिलेल्या व्यक्तींनी वाटाणे खाणे मर्यादित ठेवणे किंवा पूर्णपणे टाळणे आवश्यक आहे.

Peas Side Effects

|

esakal

१. मूत्रपिंडाच्या समस्या असणारे लोक

  • वाटाण्यामध्ये प्रथिने आणि पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असते.

  • हे दोन घटक मूत्रपिंडांवर अतिरिक्त ताण आणू शकतात.

  • म्हणूनच, कमकुवत किडनी असलेल्या किंवा किडनी रुग्णांनी वाटाण्यांचे जास्त सेवन टाळावे.

Peas Side Effects

|

esakal

२. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे

  • वाटाण्यामध्ये कार्बोहायड्रेट आणि कॅलरीचे प्रमाण जास्त असते.

  • ज्यामुळे जास्त खाल्ल्यास वजन वाढण्याची शक्यता असते.

  • वजन कमी करत असाल तर वाटाणे मर्यादित प्रमाणातच खावेत.

Peas Side Effects

|

esakal

३. अॅसिडिटीचा त्रास असणारे

  • वाटाणेमधील जास्त फायबर पचण्यास वेळ लागतो.

  • यामुळे गॅस, पोटफुगी आणि अॅसिडिटीचा त्रास वाढू शकतो.

  • अशा लोकांनी वाटाणे कमी खावेत.

Peas Side Effects

|

esakal

४. संधिवात व उच्च यूरिक अॅसिड असणारे लोक

  • वाटाण्यामध्ये प्युरीन असते, जे शरीरातील युरिक अॅसिडची पातळी वाढवते.

  • म्हणूनच संधिवात, सांधेदुखी किंवा उच्च यूरिक अॅसिड असणाऱ्यांनी वाटाण्यांचे सेवन मर्यादित ठेवावे.

Peas Side Effects

|

esakal

तुमच्या तब्येतीचं गुपित एका घोटात… 'हा' हिवाळी फॉर्म्युला सगळ्यांना लावतोय वेड, काय आहे जाणून घ्या?

Dry Ginger Water Benefits

|

esakal

येथे क्लिक करा...