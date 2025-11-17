तुमच्या तब्येतीचं गुपित एका घोटात… 'हा' हिवाळी फॉर्म्युला सगळ्यांना लावतोय वेड, काय आहे जाणून घ्या?

सकाळ डिजिटल टीम

हिवाळ्यात सुक्या आल्याचे सेवन उपयुक्त

हिवाळ्यात निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी सुक्या आल्याचे सेवन अत्यंत उपयुक्त मानले जाते.

Dry Ginger Water Benefits

|

esakal

आल्यामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म

सुक्या आल्यामध्ये दाहक-विरोधी (Anti-inflammatory) गुणधर्म असतात, जे शरीराला अनेक प्रकारे फायदे देतात.

Dry Ginger Water Benefits

|

esakal

अतिशय लाभदायक

दररोज सकाळी कोमट पाण्यात चिमूटभर सुक्या आल्याची पावडर मिसळून पिल्यास शरीरासाठी अतिशय लाभदायक ठरते.

Dry Ginger Water Benefits

|

esakal

पचनसंस्थेसाठी फायदेशीर

सकाळी सुक्या आल्याचे पाणी पिणे पचनसंस्थेसाठी उपयुक्त आहे. हे अपचन, आम्लपित्त, पोटफुगी आणि जडपणा यांसारख्या समस्या दूर करण्यास मदत करते.

Dry Ginger Water Benefits

|

esakal

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

हिवाळ्यात दररोज सुक्या आल्याचे पाणी घेतल्याने प्रतिकारशक्ती मजबूत होते. यामुळे सर्दी, खोकला आणि हिवाळ्यात होणारी इतर संसर्गजन्य आजारांची शक्यता कमी होते.

Dry Ginger Water Benefits

| esakal

वजन कमी करण्यास मदत

वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी सुक्या आल्याचे कोमट पाणी अतिशय प्रभावी ठरू शकते. हे चयापचय (Metabolism) वाढवते, ज्यामुळे शरीरातील चरबी जळण्याची प्रक्रिया वेगाने होते.

Dry Ginger Water Benefits

|

esakal

सांधेदुखी कमी करते

सुक्या आल्यातील दाहक-विरोधी गुणधर्म सांधे, स्नायू किंवा हिवाळ्यात वाढणारी वेदना कमी करण्यास मदत करतात.

Dry Ginger Water Benefits

|

esakal

डिस्क्लेमर :

प्रिय वाचकांनो, ही माहिती फक्त सामान्य ज्ञानासाठी आहे. हा लेख उपलब्ध माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. कोणत्याही आरोग्यसंबंधी उपचारासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

Dry Ginger Water Benefits

| esakal

Amla Benefits : दररोजचा एक आवळा बनवतो शरीर लोखंडासारखे! तुमच्यासाठी कसा फायदेशीर ते जाणून घ्या...

Amla Benefits

|

esakal

येथे क्लिक करा...