तीळ खा आणि हिवाळ्यात 'या' गंभीर आजारांना दूर ठेवा

सकाळ डिजिटल टीम
हिवाळ्यात रोज तिळ खाल्यास कोणत्या आजारांचा धोका टाळता येतो जाणून घ्या.
तीळ कॅल्शियमचा (Calcium) उत्तम स्रोत आहेत. रोज तीळ खाल्ल्याने हाडे मजबूत होतात आणि थंडीत कटकट वाजणाऱ्या सांधेदुखीमध्ये आराम मिळतो, ज्यामुळे ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका कमी होण्यास मदत दोते.
तिळात ओमेगा-६ फॅटी ऍसिडस् आणि निरोगी चरबी असतात, तसेच सेसामिन आणि सेसामोल सारखे संयुगे असतात. हे घटक कोलेस्टेरॉलची पातळी आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
तिळातील मॅग्नेशियम रक्तवाहिन्या शिथिल करण्यास मदत करते, ज्यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास आणि स्ट्रोकचा (Stroke) धोका कमी करण्यास मदत होते.
तिळात फायबरचे (Fiber) प्रमाण चांगले असते. यामुळे पचनक्रिया सुधारते, आतड्यांमधील कोरडेपणा कमी होतो आणि हिवाळ्यात सामान्यपणे होणारी बद्धकोष्ठता (Constipation) दूर ठेवण्यास मदत होते.
काळ्या तिळामध्ये लोहाचे (Iron) प्रमाण जास्त असते. याचे नियमित सेवन केल्याने शरीरात हिमोग्लोबिनची पातळी वाढते, ज्यामुळे ॲनिमियासारख्या गंभीर आजारापासून बचाव होतो.
तिळात झिंक आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे घटक शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात, ज्यामुळे हिवाळ्यात होणारे सर्दी, खोकला आणि फ्लूपासून संरक्षण मिळते.
तिळामध्ये असलेले अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि फायटोकेमिकल्स, विशेषतः सेसामिन, हे शरीरातील फ्री रॅडिकल्सशी लढण्यास मदत करतात.
कॅल्शियमचा चांगला स्रोत असल्याने तीळ दातांच्या आणि हिरड्यांच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त ठरू शकते.
