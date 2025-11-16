ज्वारी, भाजरी आणि मका: हिवाळ्यात कोणती भाकरी खावी?

Monika Shinde
हिवाळ्यात शरीराला उष्णता देणारी आहारघटक महत्त्वाचे असतात. या काळात लोक प्रामुख्याने ज्वारी, भाजरी आणि मका या गव्हासारख्या अन्नधान्यांची भाकरी खातात. पण कोणती भाकरी जास्त फायदेशीर?
पोषकतेने भरपूर, उष्णता निर्माण करणारी आणि पचनास सोपी. तिला प्रोटीन, फायबर आणि जीवनसत्त्वे भरपूर असतात, हिवाळ्यात शरीर मजबूत ठेवण्यासाठी उत्तम पर्याय.
शरीराला उष्णता देणारी, लो-कॅलरी पण ऊर्जा देणारी. भाजरीमध्ये फायबर जास्त असल्यामुळे पचन सुधारते आणि हिवाळ्यात थंडावलेले शरीर उष्ण राहते.
ऊर्जा जास्त, घाम सोडणारी आणि ताकद वाढवणारी. हिवाळ्यात मका खाल्ल्यास शरीराला उष्णता आणि तात्काळ ऊर्जा मिळते. पण पचन थोडे जड होऊ शकते.
हिवाळ्यात पोषकता आणि उष्णता दोन्ही महत्त्वाचे असते. ज्वारी आणि भाजरी भाकरी सोपी पचते, तर मका भाकरी जास्त ताकद देते. संतुलित आहारासाठी सर्वांचा समावेश फायदेशीर ठरतो.
ज्वारीची भाकरी दही, लोणी किंवा तूपासह खाल्ल्यास हिवाळ्यात शरीराला आवश्यक उष्णता आणि पोषण मिळते. भाजरीची भाकरी शेपू भाजी किंवा हरभऱ्याच्या आमट्यासोबत चविष्ट लागते.
मक्याची भाकरी भाकरी किंवा भाजीबरोबर खाल्ल्यास उष्णता वाढते, शरीराला ऊर्जा मिळते. हिवाळ्यात दुपारी किंवा संध्याकाळी मका खाल्ल्याने थंडावा जाणवत नाही आणि ताकद मिळते.
हिवाळ्यात ज्वारी, भाजरी आणि मका तीनही भाकरी फायदेशीर आहेत. तुमच्या आहारात बदल करून प्रत्येकाचा समावेश केल्यास शरीर मजबूत, उष्ण आणि निरोगी राहते.