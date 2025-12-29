हिवाळ्यात अननस खाणे फायदेशीर की हानिकारक? जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम
हिवाळ्यात अननस खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरु शकते की हानिकारक जाणून घ्या कारणं
अननसात मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) असते. हिवाळ्यात उद्भवणाऱ्या सर्दी, पडसे आणि फ्लूसारख्या संसर्गाशी लढण्यासाठी हे व्हिटॅमिन शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करते.
अननसात 'ब्रोमलेन' (Bromelain) नावाचे पाचक एन्झाईम असते, जे छातीतील कफ कमी करण्यास आणि घशातील सूज किंवा खवखव कमी करण्यास मदत करते.
हिवाळ्यात जड अन्न खाल्ल्याने पचनाच्या समस्या निर्माण होतात. अननसातील फायबर आणि ब्रोमलेन अन्नाचे पचन सुलभ करतात आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करतात.
अननसात मॅंगनीज (Manganese) भरपूर असते. थंडीच्या दिवसात सांधेदुखी किंवा हाडांच्या समस्या जाणवतात, अशा वेळी मॅंगनीज हाडांना मजबूती देण्याचे काम करते.
हे फळ शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर टाकण्यास मदत करते, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि शरीर आतून स्वच्छ राहते.
हिवाळ्यात त्वचा कोरडी आणि निर्जीव पडते. अननसातील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला हायड्रेटेड ठेवतात आणि नैसर्गिक चमक देतात.
जर तुम्हाला खूप जास्त प्रमाणात अॅसिडिटी किंवा घशाचे गंभीर संक्रमण असेल, तर अति प्रमाणात अननस खाणे हानिकारक ठरू शकते. यातील आंबटपणामुळे घसा जास्त खवखवू शकतो.
ज्यांना अननसाची ॲलर्जी आहे किंवा ज्यांना रक्तातील साखरेचे प्रमाण (Diabetes) खूप जास्त आहे, त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच याचे सेवन करावे.
