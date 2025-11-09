डाएट सुरु केलंय पण गोड खायची इच्छा होतेय? मग 5 मिनिटांत तयार करा नाचणी पॅनकेक!

डाएट आणि शुगर क्रेव्हिंग्स

आजकाल वजन कमी करण्यासाठी अनेकजण विविध डाएट्स करतात. परंतु, अनेकांना घरच्या घरी पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ तयार करता येतात. जर तुमचं साखरेचं आकर्षण आवरलं जात नसेल, तर तुम्ही नाचणीचे पॅनकेक तयार करू शकता.

साहित्य तयार ठेवा

नाचणीचे पीठ, पीठीसाखर, दूध आणि मध एवढंच लागतं!

मिश्रण तयार करा

नाचणीचे पीठ आणि पीठीसाखर समप्रमाणात घेऊन त्यात दूध घालून घट्टसर मिश्रण तयार करा.

गाठी टाळा

मिश्रण एकसंध होईपर्यंत नीट ढवळा.

तवा गरम करा

फ्राय पॅन किंवा तवा व्यवस्थित तापवून त्यावर एक पळी मिश्रण घाला.

पॅनकेक बनवा

सुमारे ३-४ इंच व्यासाचा गोल पॅनकेक तयार करा. डोश्यासारखा पसरवू नका, थोडा जाड ठेवा.

भाजून घ्या

बुडबुडे वर आले की एक बाजू शिजली. मग ती उलटून दुसरी बाजू शिजवा.

सर्व्हिंग टिप

दोन्ही बाजू भाजून झाल्यावर पॅनकेक प्लेटमध्ये ठेवा, त्यावर मध घाला आणि गरमागरम खाण्यास द्या!

