डाएट सुरु केलंय पण गोड खायची इच्छा होतेय? मग 5 मिनिटांत तयार करा नाचणी पॅनकेक!

Anushka Tapshalkar
आजकाल वजन कमी करण्यासाठी अनेकजण विविध डाएट्स करतात. परंतु, अनेकांना घरच्या घरी पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ तयार करता येतात. जर तुमचं साखरेचं आकर्षण आवरलं जात नसेल, तर तुम्ही नाचणीचे पॅनकेक तयार करू शकता.
Ragi Pancake
sakal
नाचणीचे पीठ, पीठीसाखर, दूध आणि मध एवढंच लागतं!
नाचणीचे पीठ आणि पीठीसाखर समप्रमाणात घेऊन त्यात दूध घालून घट्टसर मिश्रण तयार करा.
मिश्रण एकसंध होईपर्यंत नीट ढवळा.
फ्राय पॅन किंवा तवा व्यवस्थित तापवून त्यावर एक पळी मिश्रण घाला.
सुमारे ३-४ इंच व्यासाचा गोल पॅनकेक तयार करा. डोश्यासारखा पसरवू नका, थोडा जाड ठेवा.
बुडबुडे वर आले की एक बाजू शिजली. मग ती उलटून दुसरी बाजू शिजवा.
दोन्ही बाजू भाजून झाल्यावर पॅनकेक प्लेटमध्ये ठेवा, त्यावर मध घाला आणि गरमागरम खाण्यास द्या!
