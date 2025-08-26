गणेशोत्सवासाठी खास! ड्राय फ्रूट मोदकाची झटपट रेसिपी

Aarti Badade

ड्राय फ्रूट मोदक

आरोग्यदायी गोडाचा पर्याय! साखर-गूळ नाही, नैसर्गिक गोडपणासह स्वादिष्ट ड्राय फ्रूट मोदक बनवा

Quick and Easy Dry Fruit Modak recipe without Sugar | Sakal

साहित्य

बदाम, काजू, पिस्ता (बारीक कापलेले),खजूर (बिया काढलेले, वाटलेले),खवलेले खोबरे,तूप,वेलची पूड.

Quick and Easy Dry Fruit Modak recipe without Sugar | Sakal

पहिला टप्पा – ड्राय फ्रूट्स व खजूर तयार करणे

ड्राय फ्रूट्स बारीक कापून घ्या.खजूरच्या बिया काढून मिक्सरमध्ये वाटा

Quick and Easy Dry Fruit Modak recipe without Sugar | Sakal

दुसरा टप्पा – सारण परतणे

कढईत तूप गरम करा. त्यात खजूर घालून मऊ होईपर्यंत परता

Quick and Easy Dry Fruit Modak recipe without Sugar | Sakal

तिसरा टप्पा – मिश्रण एकत्र करणे

खजूरात बारीक ड्राय फ्रूट्स + खवलेले खोबरे घाला. वेलची पूड टाका व छान परता

Quick and Easy Dry Fruit Modak recipe without Sugar | Sakal

चौथा टप्पा – मोदक बनवणे

मोदकाच्या साच्यात हे सारण भरा,सुंदर पौष्टिक मोदक तयार!

Quick and Easy Dry Fruit Modak recipe without Sugar | Sakal

ड्राय फ्रूट मोदकाचे फायदे

नैसर्गिक गोडपणा (खजूर),प्रोटीन आणि फायबरयुक्त,सणासाठी परफेक्ट आरोग्यदायी पर्याय

Quick and Easy Dry Fruit Modak recipe without Sugar | Sakal

बाप्पाला

गणेशोत्सवात बाप्पाला नक्कीच नैसर्गिक गोडपणाचे ड्राय फ्रूट मोदक अर्पण करा!

Quick and Easy Dry Fruit Modak recipe without Sugar | Sakal

गणेश चतुर्थीला शुभ योगांचा संगम! या राशींवर बरसणार बाप्पाची कृपा

Ganesh Chaturthi 2025 Navpancham Yog | Sakal
येथे क्लिक करा