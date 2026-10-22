मैद्याशिवाय बनवा कुरकुरीत रवा पिझ्झा; पाहा सोपी रेसिपी!

सकाळ डिजिटल टीम
मुलांना बाहेरचा पिझ्झा खूप आवडतो. पण मैद्यामुळे पचनाचा त्रास आणि लठ्ठपणा वाढू शकतो. म्हणूनच आरोग्याची काळजी घेत घरीच रव्यापासून टेस्टी पिझ्झा बनवा.
Healthy Rava Pizza Recipe
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हा पिझ्झा बनवण्यासाठी मैदा तासनतास भिजवण्याची किंवा यीस्ट वापरण्याची अजिबात गरज नाही. कमी साहित्यात आणि अत्यंत सोप्या पद्धतीने हा तयार होतो.
Healthy Rava Pizza Recipe
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१ कप रवा, १/३ चमचा मीठ, १/३ चमचा बेकिंग पावडर, १/४ चमचा बेकिंग सोडा, १ छोटा चमचा साखर, १ कप ताजे दही, आवश्यकतेनुसार बटर किंवा तेल.
Healthy Rava Pizza Recipe
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१ कांदा, अर्धी वाटी शिमला मिरची, अर्धी वाटी टोमॅटो, अर्धी वाटी पनीर, पिझ्झा सॉस, चीज, चिली फ्लेक्स, ऑरिगॅनो, ऑलिव्ह आणि काळी मिरी पूड.
Healthy Rava Pizza Recipe
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रवा, मीठ, बेकिंग पावडर आणि सोडा एकत्र फिरवून घ्या. त्यात दही व साखर घालून घट्ट पीठ मळा. १० ते १५ मिनिटे झाकून ठेवा, ज्यामुळे रवा छान फुलेल.
Healthy Rava Pizza Recipe
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पॅनमध्ये बटर गरम करून कांदा, शिमला मिरची, टोमॅटो, पनीर आणि ऑलिव्ह हलके परतून घ्या. त्यावर थोडे मीठ आणि काळी मिरी पूड भुरभुरा.
Healthy Rava Pizza Recipe
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पिठाची जाडसर पोळी लाटा व काट्याच्या चमच्याने टोचा. नॉन-स्टिक पॅनवर बटर लावून बेस दोन्ही बाजूंनी हलका शेकून घ्या.
Healthy Rava Pizza Recipe
sakal
बेसला पिझ्झा सॉस, चीज आणि भाज्यांचे टॉपिंग लावा. पॅन झाकून मंद आचेवर १० मिनिटे चीज वितळेपर्यंत वाफवून घ्या. गरमागरम पिझ्झा तयार आहे.
Healthy Rava Pizza Recipe
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