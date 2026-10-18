उपवासाचा राजगिरा रोज खाल्ला तर शरीरात काय घडेल?

सकाळ डिजिटल टीम
राजगिरा हा फक्त उपवासाला खाल्ला जाणारा पदार्थ नसून, तो पोषक तत्वांनी समृद्ध असा एक उत्तम सुपरफूड आहे, जो रोजच्या आहारात समाविष्ट केल्यास आरोग्याला मोठे फायदे मिळू शकतात.
Benefits of Eating Rajgira Daily
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राजगिऱ्यामध्ये शरीरासाठी अत्यंत आवश्यक असणारे प्रोटीन, फायबर, लोह (आयरन), मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियम यांसारखे अनेक महत्त्वाचे घटक भरपूर प्रमाणात आढळतात.
Benefits of Eating Rajgira Daily
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राजगिऱ्यामध्ये भरपूर फायबर असल्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते, ज्यामुळे पोट साफ राहण्यास आणि बद्धकोष्ठतेच्या समस्येपासून आराम मिळण्यास मदत होते.
Benefits of Eating Rajgira Daily
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राजगिरा ग्लुटेन-फ्री असून यात प्रोटीन आणि फायबर असल्यामुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते, परिणामी वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.
Benefits of Eating Rajgira Daily
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जर तुम्हाला दिवसभर थकवा जाणवत असेल तर राजगिऱ्याचे सेवन फायदेशीर ठरते, कारण यामध्ये असणारे कार्बोहायड्रेट्स, लोह आणि मॅग्नेशियम शरीराची ऊर्जा पातळी वेगाने वाढवतात.
Benefits of Eating Rajgira Daily
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राजगिऱ्यामध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम ही खनिजे उच्च प्रमाणात असतात, जी सांधे व हाडांचे आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी आणि हाडे बळकट करण्यासाठी आवश्यक असतात.
Benefits of Eating Rajgira Daily
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राजगिऱ्याच्या पिठापासून चपाती किंवा चिला बनवता येतो, याशिवाय त्याची पौष्टिक खिचडी किंवा दलिया बनवूनही त्याचे सेवन करता येते.
Benefits of Eating Rajgira Daily
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आहारात राजगिऱ्याची सुरुवात करताना नेहमी त्याचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी दिवसभरात पुरेसे पाणी पिणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Benefits of Eating Rajgira Daily
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