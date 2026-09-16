मोदकही खा आणि प्रोटिनही मिळवा! पाहा प्रोटिन मोदकांची सोपी रेसिपी...

सकाळ डिजिटल टीम
ओट्स, प्रोटिन पावडर अन् बदाम बटरपासून बनवलेल्या 'या' एका प्रोटिन मोदकातून जवळपास ८ ग्रॅम प्रोटिन मिळण्यास मदत होते.
Protein Modak Recipe
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रोल्ड ओट्स मिक्सरमध्ये बारीक दळून घेतल्यानंतर त्यात बदाम बटर आणि शुद्ध मध एकत्र करून हे मिश्रण तयार केले जाते.
Protein Modak Recipe
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प्रोटिन बॉल्सऐवजी या मोदकांना अस्सल पारंपरिक चव देण्यासाठी वेलची पावडर वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Protein Modak Recipe
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मोदकाचे पोषण अन् चव वाढवण्यासाठी त्यात सुके खोबरे आणि ओमेगा-३ समृद्ध आळशीच्या बियांची पूड घातली जाते.
Protein Modak Recipe
sakal
सर्व कोरडे अन् ओले जिन्नस एकत्र करून थोडे दूध घालत हे मिश्रण कुकीजच्या पिठासारखे मऊ मळून घेतले जाते.
Protein Modak Recipe
sakal
हे प्रोटिनयुक्त पीठ अतिशय लवचिक असल्याने साच्याच्या मदतीने किंवा हाताने मोदकाचा सुंदर आकार सहज देता येतो.
Protein Modak Recipe
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मोदकाचा पाया अधिक स्वादिष्ट करण्यासाठी तो वितळलेल्या डार्क चॉकलेटमध्ये बुडवून त्यावर थोडे समुद्री मीठ भुरभुरता येते.
Protein Modak Recipe
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अंड्यापेक्षाही जास्त प्रोटिन देणारा हा मोदक ॲथलीट्स आणि जिम करणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय ठरतो.
Protein Modak Recipe
sakal
मोदक तयार झाल्यावर अवघ्या २० मिनिटे फ्रीजमध्ये ठेवून हा पौष्टिक अन् स्वादिष्ट प्रसाद बाप्पाला अर्पण करता येतो.
Protein Modak Recipe
sakal
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