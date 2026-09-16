मोदकही खा आणि प्रोटिनही मिळवा! पाहा प्रोटिन मोदकांची सोपी रेसिपी...

सकाळ डिजिटल टीम

भरपूर ऊर्जा

ओट्स, प्रोटिन पावडर अन् बदाम बटरपासून बनवलेल्या 'या' एका प्रोटिन मोदकातून जवळपास ८ ग्रॅम प्रोटिन मिळण्यास मदत होते.

Protein Modak Recipe

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सुकामेवा अन् ओट्स

रोल्ड ओट्स मिक्सरमध्ये बारीक दळून घेतल्यानंतर त्यात बदाम बटर आणि शुद्ध मध एकत्र करून हे मिश्रण तयार केले जाते.

Protein Modak Recipe

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वेलची पावडर

प्रोटिन बॉल्सऐवजी या मोदकांना अस्सल पारंपरिक चव देण्यासाठी वेलची पावडर वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Protein Modak Recipe

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सुके खोबरे अन् आळशीच्या बिया

मोदकाचे पोषण अन् चव वाढवण्यासाठी त्यात सुके खोबरे आणि ओमेगा-३ समृद्ध आळशीच्या बियांची पूड घातली जाते.

Protein Modak Recipe

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मऊ कणिक

सर्व कोरडे अन् ओले जिन्नस एकत्र करून थोडे दूध घालत हे मिश्रण कुकीजच्या पिठासारखे मऊ मळून घेतले जाते.

Protein Modak Recipe

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sakal 

सहज आकार

हे प्रोटिनयुक्त पीठ अतिशय लवचिक असल्याने साच्याच्या मदतीने किंवा हाताने मोदकाचा सुंदर आकार सहज देता येतो.

Protein Modak Recipe

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sakal 

डार्क चॉकलेट

मोदकाचा पाया अधिक स्वादिष्ट करण्यासाठी तो वितळलेल्या डार्क चॉकलेटमध्ये बुडवून त्यावर थोडे समुद्री मीठ भुरभुरता येते.

Protein Modak Recipe

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sakal 

जिम अन् फिटनेसप्रेमींसाठी खास

अंड्यापेक्षाही जास्त प्रोटिन देणारा हा मोदक ॲथलीट्स आणि जिम करणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय ठरतो.

Protein Modak Recipe

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आरोग्यदायी प्रसाद

मोदक तयार झाल्यावर अवघ्या २० मिनिटे फ्रीजमध्ये ठेवून हा पौष्टिक अन् स्वादिष्ट प्रसाद बाप्पाला अर्पण करता येतो.

Protein Modak Recipe

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sakal 

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