कामाच्या धावपळीतही 'या' स्मूदीसह जपा तुमचे आरोग्य

Anushka Tapshalkar

स्मूदी

स्मूदी हे त्वरीत तयार होणारे, ताजेतवाने आणि पौष्टिक पेय आहे, जे ऊर्जा, पचन आणि एकूणच आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.

Smoothie

साहित्य

१ फ्रोझन केळ, १ कप फ्रोझन स्ट्रॉबेरी, अर्धा कप ग्रीक योगर्ट/ साधे दही, अर्धा कप दूध (किंवा इतर दूध)

Smoothie Ingredients

Add Milk दूध घाला

सर्वप्रथम ब्लेंडरमध्ये दूध आणि दही टाका.

Add Milk

फळे घाला

स्मूदी बनवण्यासाठी ब्लेंडरमध्ये फ्रोझन स्ट्रॉबेरीआणि फ्रोझन केळी टाका.s

Add Fruits

मिश्रण ब्लेंड करा

सर्व घटक एकत्र करून स्मूदीसारखे होईपर्यंत ब्लेंड करा.

Blend 

गरजेनुसार दूध

स्मूदी खूप घट्ट वाटल्यास थोडे दूध मिसळा.

Add Milk as per Requirement

हेल्दी आणि स्वादिष्ट

लवकर तयार होणारी स्मूदी आरोग्यदायी, चविष्ट आणि पौष्टिक आहे.

Healthy and Tasty Smoothie

कामाच्या गडबडीत देखील

कामात गुंतलेले असतानाही या स्मूदीमुळे काही प्रमाणात पोषण मिळते.

Healthy Smoothie During Work

