संध्याकाळच्या भुकेसाठी ७ हेल्दी स्नॅक्स, ऑफिसमध्येही येतील खाता

Pranali Kodre

संध्याकाळची भूक (evening snacks)

दुपारी जेवण केलेलं असलं तरी संध्याकाळच्या वेळेला थोडी भूक अनेकांना लागते. अशावेळी काय खायचं असा प्रश्न असतो.

Best Evening Office Snacks

|

Sakal

हलकं फुलकं, पण हेल्दी

रात्री जेवायचं असल्याने संध्याकाळी काहीतरी हलकं फुलकं, पण हेल्दी खाणं उत्तम ठरू शकतं.

Best Evening Office Snacks

|

Sakal

मसाला मुरमुरा (Masala Murmura)

घरी हळद आणि चवीपुरतं तिखट घालून भाजलेला मुरमुरा संध्याकाळची भूक नक्कीच भागवू शकतो. तो आरोग्यासाठी फायदेशीरही आहे.

Masala Murmura

|

Sakal

फळं आणि मिक्स ड्राई फ्रूट्स (Fruits & nut mixes)

बदाम, अक्रोड, काजू आणि पिस्ते यांचे मिश्रण तसेच एखादं फळ जसं की सफरचंद, केळी या गोष्टी झटपट ऊर्जा देऊन भूक भागवता.

Fruits & nut mixes

|

Sakal

स्प्राउट्स चाट (sprout chat)

मूग किंवा मडकी किंवा चणे असे चवीपुरतं मीठ टाकून उकडलेले कडधान्य देखील आरोग्यासाठी चांगले आहे. हे कडधान्य कांदा, टोमॅटो आणि लिंबू घालून भेळकरूनही खाता येतील.

sprout chat

|

Sakal

भाजलेले चणे (roasted Chana)

भाजलेले चणे प्रथिने आणि फायबरचा चांगला स्रोत असून भूक भागवण्यासाठी आणि खिशाला परडणाराही स्नॅक्स आहे.

roasted Chana

|

Sakal

रोस्टेड मखाना (roasted makhana)

रोस्टेड मखाना कॅलरीज कमी आणि फायबरने समृद्ध असून पचायलाही हलका आहे.

 roasted makhana

|

Sakal

ओट्स कुकीज (oats cookies)

मैद्याऐवजी ओट्सपासून बनवलेले ओट्स कुकीज हे चहा किंवा कॉफीसोबत खाता येतात आणि पौष्किकही असतात.

oats cookies

|

Sakal

पीनट बटर आणि होल ह्विट ब्रेड (peanut butter & wheat bread)

झटपट खाण्यासाठी आणि ताकद मिळवण्यासाठी पीनट बटर आणि होल ह्विट ब्रेड हा उत्तम पर्याय आहे.

peanut butter & wheat bread

|

Sakal

मिक्स सीड्स (Mix Seeds)

दिवसभरात अधून मधून खाण्यासाठी भोपळा, सूर्यफुल, भाजलेल्या जवसाच्या बिया खाता येतात. या आरोग्यदायी देखील आहेत.

Mix Seeds

|

Sakal

पालकाची पातळ भाजी, ट्राय करा सोपी रेसिपी

Maharashtrian Style Palak Garagati Rassa Bhaji Recipe

|

Sakal

येथे क्लिक करा