फास्ट फूडला रामराम! आता खा हे चविष्ट आणि हेल्दी स्नॅक्स

Monika Shinde
फास्ट फूडने तुमचं आरोग्य बिघडवतंय? वेळ आली आहे त्याला "रामराम" म्हणायची! तुमच्यासाठी घेऊन आलोय टेस्टी, हेल्दी आणि घरच्या घरी बनवता येणारे स्मार्ट स्नॅक्स.
कांदे, टोमॅटो, फरसाण आणि थोडा लिंबू टाकून तयार करा हलकं पण पोटभर स्नॅक. अगदी मिनिटांत तयार होणारा पर्याय!
मोड आलेले हरभरे, मूग यांची थोडीशी फोडणी, हिरवी मिरची, लिंबू आणि कोथिंबीर. प्रोटीन आणि चव दोन्ही एकत्र!
उकडलेलं राताळं, मसाला आणि थोडं चपातीसोबत रोल करा. एकदम टेस्टी आणि डायजेस्ट होणारं हेल्दी स्नॅक.
थोडं तूप, हळद, मिरी आणि मीठ टाकून कुरकुरीत बनवा. ऑफिस किंवा स्कूल साठी परफेक्ट!
फायबरने भरलेला हा पर्याय वजन कमी करणाऱ्यांसाठी योग्य. ताकातले ओट्स भिजवून थोड्या भाज्या मिसळून तयार करा.Fruit chaat
स्ट्रॉबेरी, सफरचंद, डाळिंब यांचं मिश्रण आणि त्यावर मध-लिंबाचा टच. टेस्ट देखील आणि हेल्थ देखील!
