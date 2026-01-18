एकदा पाणी शरीरात गेलं की त्याचे काय होतं?

शरीरात पाण्याचे प्रमाण

आपले शरीर ७०% पाणी आहे, परंतु आपण काचेत पाहतो तसे ते सामान्य पाणी नाही. उलट, ते आपल्या शरीरात विशेष "स्फटिक" रचनांमध्ये साठवलेले असते.

लघवीद्वारे बाहेर

साधं पाणी प्यायल्यानंतर ४५ मिनिटांत ते लघवीद्वारे बाहेर टाकले जाते. म्हणजेच ते शरीरात राहत नाही, ते फक्त शरीरातून जाते.

हायड्रेटेड वाटते

पाणी प्यायल्यानंतर, एखाद्याला हायड्रेटेड वाटते, परंतु प्रत्यक्षात पेशी तहानलेल्या राहतात. कारण ते पाणी 'स्फटिक' स्वरूपात रूपांतरित झालेले नाही.

शरीराला क्षार

पेशींमध्ये पाणी टिकवून ठेवण्यासाठी शरीराला क्षार, खनिजे आणि अमीनो आम्लांची आवश्यकता असते.

'स्फटिकासारखे पाणी'

शरीरात या 'स्फटिकासारखे पाणी' जितके जास्त असेल तितके रोगाचा धोका कमी असतो.

पेशींमध्ये प्रवेश

जर तुम्ही साधे, "शुद्ध" पाणी प्यायले तर ते पेशींमध्ये प्रवेश करत नाही. ते फक्त पोटातून जाते आणि मूत्रपिंडांपर्यंत पोहोचते.

संरचित पाणी

जैविक वय आपल्या पेशींमध्ये किती संरचित पाणी आहे यावर अवलंबून असते.

पाण्यात पोषक घटक

फक्त साधे पाणी पिऊन तहान भागत नाही. तुमच्या पेशी तयार होण्यास मदत करण्यासाठी पाण्यात पोषक तत्वांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.

आरोग्य

तुम्ही पित असलेल्या पाण्याचे स्फटिकाच्या अवस्थेत रूपांतर करण्यास तुमचे शरीर किती सक्षम आहे यावर खरे आरोग्य अवलंबून आहे.

निरोगी आरोग्य

निरोगी राहण्यासाठी, तुम्हाला पुन्हा एकदा पाणी योग्यरित्या कसे प्यावे हे शिकावे लागेल जेणेकरून ते शरीरातून बाहेर पडणार नाही, परंतु शरीराला फायदा होईल.

