थंडीमध्ये हेल्दी नाश्ता! मिनिटांत बनवा पौष्टिक बाजरीची इडली!

पौष्टिक नाश्ता

कडाक्याच्या थंडीत (Cold Weather) आरोग्यदायी आहार घेणे गरजेचे आहे; त्यासाठी बाजरीची इडली हा उत्तम आणि पौष्टिक (Nutritious) पर्याय आहे.

आवश्यक साहित्य

यासाठी फक्त २ कप बाजरी, २ कप ताक (Buttermilk), मीठ, काळी मिरी पावडर आणि चिमूटभर इनो (Eno) एवढेच साहित्य लागते.

बाजरी भिजवा

सर्वात आधी स्वच्छ बाजरी एका भांड्यात घेऊन त्यात २ कप ताक (Buttermilk) घालून साधारण २ तास (2 Hours) भिजत ठेवा.

मसाले मिसळा

भिजलेल्या बाजरीत मीठ आणि काळी मिरी पावडर (Black Pepper Powder) टाकून मिश्रण व्यवस्थित एकजीव (Mix) करा.

बॅटर तयार करा

आता या बॅटरमध्ये थोडा खायचा इनो (Eno) घालून पीठ चांगल्या प्रकारे फेटून (Whisk) घ्या.

इडली शिजवा

इडलीच्या भांड्याला (Idli Stand) तेल लावून त्यात बॅटर भरा आणि १५-२० मिनिटांसाठी गॅसवर वाफेवर (Steam) शिजवा.

गरमागरम सर्व्ह करा

इडली शिजल्यानंतर गॅस बंद करून गरमागरम (Hot) बाजरीची इडली चटणीसोबत (Chutney) सर्व्ह करा—ही आरोग्यासाठी (Health) फायद्याची आहे.

