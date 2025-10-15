पिवळ्या दातांना कार बाय! रोज वापरा हा सोपा घरगुती उपाय

Anushka Tapshalkar
तंबाखू, सिगरेट, कॉफी किंवा इतर कारणांमुळे दात पिवळे पडतात, पण काळजी करू नका. घरगुती उपायांनीही दात स्वच्छ करता येऊ शकतात.
Yellow Teeth
बाजारातील टूथपेस्ट जास्त फेस तयार करतात आणि दातांना कमजोर करू शकतात. नैसर्गिक उपाय अधिक सुरक्षित असतात.
Chemical Mixed Toothpaste
डॉ. रोबिन शर्मा यांनी घरच्या घरी दात पांढरे करण्यासाठी एक सोपा आणि प्रभावी उपाय सांगितला आहे.
Ayurvedic Remedy
या घरगुती उपायासाठी तुम्हाला फक्त ४ वस्तूंची आवश्यकता आहे — १० ग्रॅम मीठ, १० ग्रॅम हळद, १० ग्रॅम मोहरीचे तेल आणि सुमारे २ ग्रॅम लवंग.
Ingredients
सर्व पावडर साहित्य एकत्र मिसळा. या मिश्रणाचा वापर दररोज सकाळी दात घासण्यासाठी करा.
Toothpaste Powder
ब्रशवर थोडी पावडर घेऊन २ मिनिटे दात नीट घासा. हळूहळू पिवळसरपणा कमी होईल आणि दात चमकदार दिसतील.
Brushing Teeth
या नैसर्गिक उपायामुळे दात चमकदार, मजबूत आणि निरोगी राहतात. रासायनिक टूथपेस्टच्या तुलनेत हा उपाय सुरक्षित आणि प्रभावी आहे.
Benefits
