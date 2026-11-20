बाळकृष्ण मधाळे
छातीत अचानक दाब, घट्टपणा, जडपणा किंवा वेदना जाणवणे हे हृदयविकाराच्या झटक्याचे महत्त्वाचे लक्षण असू शकते.
Heart Attack Symptoms
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छातीतील वेदना खांदा, एक किंवा दोन्ही हात, पाठ, मान किंवा जबड्यापर्यंत पसरू शकतात.
Heart Attack Symptoms
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कोणतेही श्रम न करता अचानक धाप लागणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे हे धोक्याचे लक्षण असू शकते.
Heart Attack Symptoms
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अचानक घाम येणे, बेचैनी वाटणे किंवा कोणतेही कारण नसताना अस्वस्थ होणे याकडे दुर्लक्ष करू नका.
Heart Attack Symptoms
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अचानक चक्कर येणे, डोळ्यांसमोर अंधारी येणे किंवा बेशुद्ध पडल्यासारखे वाटणे हे गंभीर संकेत असू शकतात.
Heart Attack Symptoms
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हृदयविकाराच्या झटक्यापूर्वी काही व्यक्तींना मळमळणे, उलट्या होणे किंवा पोटात अस्वस्थता जाणवू शकते.
Heart Attack Symptoms
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कोणतेही विशेष काम न करता प्रचंड थकवा जाणवणे हेही संभाव्य लक्षण आहे. विशेषतः महिलांमध्ये याकडे लक्ष द्या.
Heart Attack Symptoms
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हृदयाचे ठोके अचानक खूप वेगाने पडणे, अनियमित होणे किंवा धडधड जाणवणे हे तपासणीचे कारण ठरू शकते.
Heart Attack Symptoms
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सर्व व्यक्तींमध्ये एकसारखी लक्षणे दिसत नाहीत. काहींना छातीत वेदना नसतानाही इतर लक्षणे जाणवू शकतात.
Heart Attack Symptoms
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छातीत दुखणे, श्वास घेण्यास त्रास किंवा इतर संशयास्पद लक्षणे जाणवल्यास त्वरित आपत्कालीन वैद्यकीय मदत घ्या. भारतात ११२ किंवा १०८ वर संपर्क करा. स्वतः वाहन चालवू नका.
Heart Attack Symptoms
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Smelly Urine Causes
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