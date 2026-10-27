Smelly Urine Causes : तुमच्याही लघवीचा सतत वास येतोय? असू शकतो 'हा' गंभीर आजार

बाळकृष्ण मधाळे

लघवीला दुर्गंधी येतेय?

लघवीला सतत उग्र, अमोनियासारखा किंवा विचित्र वास येत असेल, तर त्यामागे पाणी कमी पिणे, आहार किंवा काही आरोग्यविषयक समस्या असू शकतात.

Smelly Urine Causes

|

esakal

लघवीला वास येण्याची सामान्य कारणे

कमी पाणी पिणे, कांदा-लसूणसारखे पदार्थ खाणे किंवा काही औषधांमुळे लघवीचा वास बदलू शकतो. मात्र, हा त्रास कायम राहिल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या.

Smelly Urine Causes

|

esakal

मूत्रमार्गाचा संसर्ग (UTI)

लघवीला दुर्गंधी येण्याचे एक सामान्य कारण म्हणजे मूत्रमार्गाचा संसर्ग. लघवी करताना जळजळ, वारंवार लघवी होणे आणि ओटीपोटात दुखणे ही त्याची संभाव्य लक्षणे आहेत.

Smelly Urine Causes

|

esakal

रक्तातील साखर वाढल्याचा संकेत?

लघवीला गोडसर किंवा फळांसारखा वास येणे हे काही वेळा अनियंत्रित मधुमेहाचे लक्षण असू शकते. रक्तातील साखरेची तपासणी करून घ्या. मळमळ, उलट्या किंवा वेगाने श्वास घेण्यासारखी लक्षणे असल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या.

Smelly Urine Causes

|

esakal

मूत्रपिंडाच्या समस्यांकडे लक्ष द्या

मूत्रपिंडांच्या कार्यात बिघाड झाल्यास लघवीच्या स्वरूपात बदल होऊ शकतो. मात्र, केवळ दुर्गंधीवरून मूत्रपिंड निकामी झाल्याचे ठरवता येत नाही. इतर लक्षणे असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Smelly Urine Causes

|

esakal

यकृताच्या आजाराची शक्यता

यकृताच्या काही गंभीर आजारांमध्ये लघवीचा रंग गडद होऊ शकतो. डोळे किंवा त्वचा पिवळी पडणे, थकवा आणि पोटाला सूज येणे अशी लक्षणे दिसल्यास तपासणी करून घ्या.

Smelly Urine Causes

|

esakal

मूत्रपिंडातील खडे आणि दुर्गंधीयुक्त लघवी

मूत्रपिंडातील खड्यांमुळे कंबर किंवा बाजूला तीव्र वेदना, लघवीत रक्त किंवा लघवी करताना त्रास होऊ शकतो. खड्यासोबत संसर्ग झाल्यास लघवीला दुर्गंधी येऊ शकते.

Smelly Urine Causes

|

esakal

लघवीच्या दुर्गंधीकडे दुर्लक्ष करू नका

पुरेसे पाणी पिऊनही लघवीचा वास कायम राहत असेल किंवा जळजळ, ताप, वेदना अथवा रंगात बदल जाणवत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Smelly Urine Causes

|

esakal

महत्त्वाची सूचना :

केवळ लघवीच्या वासावरून कोणताही गंभीर आजार निश्चित करता येत नाही. योग्य निदानासाठी वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे.

Smelly Urine Causes

|

esakal

Garlic Side Effects : आरोग्यासाठी गुणकारी असणारा लसूण 'या' 5 लोकांनी अजिबात खाऊ नये; ठरू शकतो घातक!

Garlic Side Effects

|

esakal

येथे क्लिक करा...