Smelly Urine Causes : तुमच्याही लघवीचा सतत वास येतोय? असू शकतो 'हा' गंभीर आजार

बाळकृष्ण मधाळे
लघवीला सतत उग्र, अमोनियासारखा किंवा विचित्र वास येत असेल, तर त्यामागे पाणी कमी पिणे, आहार किंवा काही आरोग्यविषयक समस्या असू शकतात.
Smelly Urine Causes
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कमी पाणी पिणे, कांदा-लसूणसारखे पदार्थ खाणे किंवा काही औषधांमुळे लघवीचा वास बदलू शकतो. मात्र, हा त्रास कायम राहिल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या.
Smelly Urine Causes
esakal
लघवीला दुर्गंधी येण्याचे एक सामान्य कारण म्हणजे मूत्रमार्गाचा संसर्ग. लघवी करताना जळजळ, वारंवार लघवी होणे आणि ओटीपोटात दुखणे ही त्याची संभाव्य लक्षणे आहेत.
Smelly Urine Causes
esakal
लघवीला गोडसर किंवा फळांसारखा वास येणे हे काही वेळा अनियंत्रित मधुमेहाचे लक्षण असू शकते. रक्तातील साखरेची तपासणी करून घ्या. मळमळ, उलट्या किंवा वेगाने श्वास घेण्यासारखी लक्षणे असल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या.
Smelly Urine Causes
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मूत्रपिंडांच्या कार्यात बिघाड झाल्यास लघवीच्या स्वरूपात बदल होऊ शकतो. मात्र, केवळ दुर्गंधीवरून मूत्रपिंड निकामी झाल्याचे ठरवता येत नाही. इतर लक्षणे असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Smelly Urine Causes
esakal
यकृताच्या काही गंभीर आजारांमध्ये लघवीचा रंग गडद होऊ शकतो. डोळे किंवा त्वचा पिवळी पडणे, थकवा आणि पोटाला सूज येणे अशी लक्षणे दिसल्यास तपासणी करून घ्या.
Smelly Urine Causes
esakal
मूत्रपिंडातील खड्यांमुळे कंबर किंवा बाजूला तीव्र वेदना, लघवीत रक्त किंवा लघवी करताना त्रास होऊ शकतो. खड्यासोबत संसर्ग झाल्यास लघवीला दुर्गंधी येऊ शकते.
Smelly Urine Causes
esakal
पुरेसे पाणी पिऊनही लघवीचा वास कायम राहत असेल किंवा जळजळ, ताप, वेदना अथवा रंगात बदल जाणवत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Smelly Urine Causes
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केवळ लघवीच्या वासावरून कोणताही गंभीर आजार निश्चित करता येत नाही. योग्य निदानासाठी वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे.
Smelly Urine Causes
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Garlic Side Effects
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