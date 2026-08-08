Heart Health Tests : हृदयविकाराचा झटका येण्यापूर्वी शरीरात होतात बदल! 'या' 4 महत्त्वाच्या चाचण्या टाळू शकतात मोठा धोका

बाळकृष्ण मधाळे
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे व्यायामाचा अभाव, वाढता ताण, अस्वास्थ्यकर आहार, लठ्ठपणा आणि इतर कारणांमुळे हृदयविकाराचा धोका वाढताना दिसत आहे.
Heart Health Tests
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हृदयविकाराचा झटका ही गंभीर आणि जीवघेणी अवस्था असून, त्याचा धोका कमी करण्यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी आणि योग्य जीवनशैली महत्त्वाची ठरते.
Heart Health Tests
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हृदयाच्या आरोग्याशी संबंधित काही चाचण्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने करून घेतल्यास संभाव्य जोखीम घटकांची माहिती मिळण्यास मदत होऊ शकते. त्यातील काही महत्त्वाच्या चाचण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
Heart Health Tests
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ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड हे शरीरासाठी आवश्यक पोषक घटक आहेत. हृदयाच्या आरोग्यासाठी त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. शरीरातील ओमेगा-३चे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी ही चाचणी केली जाऊ शकते. मात्र, ही चाचणी प्रत्येक व्यक्तीसाठी नियमितपणे आवश्यक असेलच असे नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ती करावी.
Heart Health Tests
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लिपोप्रोटीन(a) किंवा Lp(a) हे रक्तातील एक प्रकारचे लिपिड कण आहे. त्याची पातळी प्रामुख्याने आनुवंशिक घटकांशी संबंधित असते. Lp(a)ची पातळी जास्त असल्यास हृदय व रक्तवाहिन्यांशी संबंधित आजारांचा धोका वाढू शकतो. डॉक्टरांनी सुचवल्यास ही चाचणी उपयुक्त ठरू शकते.
Heart Health Tests
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रक्तातील होमोसिस्टीनची पातळी तपासण्यासाठी ही चाचणी केली जाते. शरीरातील काही जीवनसत्त्वांची कमतरता आणि इतर घटकांमुळे होमोसिस्टीनची पातळी वाढू शकते. मात्र, केवळ होमोसिस्टीन चाचणीच्या आधारावर हृदयविकाराचा धोका ठरवता येत नाही.
Heart Health Tests
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शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसचा संबंध पेशी आणि रक्तवाहिन्यांवरील नुकसानाशी जोडला जातो. मात्र, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसच्या नावाने बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध चाचण्या हृदयविकाराचा धोका निश्चितपणे सांगण्यासाठी नियमितपणे वापरल्या जात नाहीत. त्यामुळे अशा चाचण्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय करू नयेत.
Heart Health Tests
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हृदयाच्या आरोग्यासाठी संतुलित आहार महत्त्वाचा आहे. केळी, संत्री, डाळी, पालक, टोमॅटो आणि इतर काही पदार्थांमधून पोटॅशियम मिळते. मात्र, पोटॅशियमचे प्रमाणही योग्य असणे आवश्यक आहे.
Heart Health Tests
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विशेषतः मूत्रपिंडाचे आजार असलेल्या व्यक्तींनी किंवा काही विशिष्ट औषधे घेणाऱ्या व्यक्तींनी पोटॅशियमचे अतिरिक्त सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Heart Health Tests
esakal
हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी केवळ विशेष चाचण्यांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. रक्तदाब, रक्तातील साखर, कोलेस्टेरॉल आणि वजन यांची नियमित तपासणी करणे, धूम्रपान टाळणे, नियमित व्यायाम करणे, संतुलित आहार घेणे आणि ताणतणावाचे व्यवस्थापन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
Heart Health Tests
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छातीत अचानक दुखणे किंवा दडपण जाणवणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, थंड घाम येणे, मळमळ, चक्कर येणे किंवा वेदना हात, पाठ, मान किंवा जबड्याकडे पसरणे अशी लक्षणे दिसल्यास विलंब न करता तातडीची वैद्यकीय मदत घ्यावी.
Heart Health Tests
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कोणती चाचणी करावी आणि किती वेळा करावी हे वय, कौटुंबिक इतिहास, इतर आजार आणि एकूण हृदयविकाराच्या जोखमीवर अवलंबून असते. त्यामुळे चाचण्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करून घेणे योग्य आहे.
Heart Health Tests
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Taro Leaves Benefits
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