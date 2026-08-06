Taro Leaves Benefits : पावसाळ्यात अळूच्या पानांची भाजी का खावी? 'हे' 8 जबरदस्त फायदे वाचून आजच आहारात कराल समावेश!

बाळकृष्ण मधाळे

पोषक घटकांनी समृद्ध

पावसाळ्यात बाजारात सहज उपलब्ध होणारी अळूची पाने केवळ चविष्टच नाहीत, तर अनेक पोषक घटकांनी समृद्ध असतात. योग्य प्रकारे शिजवून खाल्ल्यास ही भाजी शरीराला अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरू शकते.

Taro Leaves Benefits

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रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

अळूच्या पानांमध्ये व्हिटॅमिन 'सी' मुबलक प्रमाणात आढळते. त्यामुळे या भाजीचा नियमित आहारात समावेश केल्यास रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते.

Taro Leaves Benefits

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esakal

पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

अळूच्या पानांमध्ये फायबरचे प्रमाण चांगले असल्याने पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते. त्यामुळे बद्धकोष्ठता आणि पचनाशी संबंधित काही समस्या कमी होण्यास हातभार लागू शकतो.

Taro Leaves Benefits

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esakal

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास उपयुक्त

अळूच्या पानांमध्ये चरबीचे प्रमाण कमी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत मिळू शकते.

Taro Leaves Benefits

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esakal

वजन नियंत्रणासाठी फायदेशीर

प्रथिने अधिक आणि चरबी कमी असल्याने अळूची भाजी वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला आहारपर्याय आहे.

Taro Leaves Benefits

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esakal

हाडे मजबूत ठेवते

अळूच्या पानांमध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम यांसारखी महत्त्वाची खनिजे असतात. त्यामुळे हाडांचे आरोग्य चांगले राहण्यास आणि हाडे मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते.

Taro Leaves Benefits

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esakal

त्वचा आणि केसांसाठी लाभदायी

अळूच्या पानांमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन 'सी' असल्यामुळे त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. तसेच केस निरोगी ठेवण्यासाठीही हे पोषक घटक उपयुक्त ठरू शकतात.

Taro Leaves Benefits

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esakal

रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत

अळूच्या पानांमध्ये ओमेगा-३सह काही उपयुक्त फॅटी ॲसिड्स आढळतात. हे घटक हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असून रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतात.

Taro Leaves Benefits

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esakal

अळूची भाजी खाताना कोणती काळजी घ्यावी?

अळूची पाने कधीही कच्ची खाऊ नयेत. त्यामध्ये असलेल्या नैसर्गिक घटकांमुळे घशात खवखव, जळजळ किंवा इतर आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे अळूची पाने नेहमी उकडून किंवा पूर्णपणे शिजवूनच खावीत.

Taro Leaves Benefits

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esakal

टीप :

वरील माहिती ही सर्वसाधारण आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. कोणताही वैद्यकीय सल्ला किंवा उपचाराचा पर्याय म्हणून तिचा वापर करू नये. आरोग्याशी संबंधित समस्या असल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Taro Leaves Benefits

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esakal

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Why should you eat beetroot during monsoon?

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