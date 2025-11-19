Aarti Badade
आजकाल अॅसिडिटी आणि हृदयरोगाचे प्रमाण वाढले आहे. छातीत होणारी वेदना ॲसिडिटीची आहे की हार्ट अटॅकची, हे ओळखणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ॲसिडिटीची मुख्य लक्षणे : छातीत जळजळ (जेवणानंतर/उपाशी पोटी), आंबट ढेकर येणे, पोटात दुखणे आणि पोट फुगणे.
ॲसिडिटीची वेदना बहुतेक वेळा पाणी प्यायल्यानंतर, ॲन्टासिड गोळी घेतल्यानंतर किंवा ढेकर पास झाल्यावर लगेच नाहीशी होते.
हार्ट अटॅकच्या लक्षणांमध्ये छातीच्या मध्यभागी तीव्र दाब, जडपणा किंवा छाती चिरडल्यासारखी वेदना जाणवते.
हार्ट अटॅकची वेदना हात, मान, खांदा किंवा जबड्याकडे पसरू शकते. यासोबतच घाम येणे, उलटी होणे, श्वास घ्यायला त्रास होतो.
ॲन्टासिड घेतल्यानंतर हार्ट अटॅकच्या लक्षणांमध्ये आराम मिळत नाही. ॲसिडिटीमध्ये जळजळ होते, तर हार्ट अटॅकमध्ये तीव्र दाब आणि घुसमट होते.
जर छातीतील अस्वस्थता १० मिनिटांपेक्षा जास्त टिकली आणि श्वास घ्यायला त्रास, खूप घाम किंवा डावा हात दुखत असेल, तर ही कार्डियाक इमर्जन्सी असू शकते. त्वरित ईसीजी करा.
