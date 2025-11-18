सततचा थकवा? शरीर देतंय ब्लड कॅन्सरचे इशारे! ही 9 लक्षणे वेळेत ओळखा

Aarti Badade

ब्लड कॅन्सरची सामान्य लक्षणे

ब्लड कॅन्सर (रक्त कर्करोग) हा एक गंभीर आजार आहे. थकवा, वारंवार संसर्ग आणि सहज रक्तस्त्राव होणे ही याची सामान्य लक्षणे आहेत.

थकवा आणि संसर्ग

थकवा: सतत थकवा जाणवणे, जो विश्रांती घेतल्यावरही कमी होत नाही.वारंवार संसर्ग: रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाल्यामुळे वारंवार ताप येणे किंवा संसर्ग (Infection) होणे.

सहज जखम आणि रक्तस्त्राव

प्लेटलेट्स कमी झाल्यामुळे त्वचेवर सहजपणे जखमा होणे किंवा रक्तस्त्राव (Bleeding) होणे, विशेषतः हिरड्या किंवा नाकातून रक्त येणे.

रात्री घाम येणे आणि ताप

रात्री झोपताना खूप घाम येणे (Night Sweats) आणि कोणत्याही विशिष्ट कारणाशिवाय वारंवार ताप (Fever) येणे किंवा थंडी वाजून येणे.

वजन कमी होणे आणि सूज

वजन कमी : कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय वजन कमी (Weight Loss) होणे.असामान्य सूज: मानेतील किंवा इतर ठिकाणी गाठी (लिम्फ नोड्समध्ये सूज) येणे.

वेदना आणि पोटाची समस्या

वेदना : हाडांमध्ये किंवा सांध्यांमध्ये (Joints) वेदना होणे. पोटाची समस्या : पोटाच्या भागात अस्पष्ट वेदना होणे किंवा पोट भरल्यासारखे वाटणे.

त्वचेचा फिका रंग आणि टीप

रक्ताची कमतरता (अ‍ॅनिमिया) असल्यामुळे त्वचेचा रंग फिका (Pale Skin) होणे.

सल्ला

या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका. जर तुम्हाला यापैकी कोणतीही लक्षणे आढळल्यास, लवकर निदान आणि उपचारांसाठी त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

